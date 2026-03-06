Deși în prezent contractele de muncă și vechimea salariaților sunt evidențiate electronic prin sistemul REVISAL, carnetul de muncă continuă să aibă un rol important în stabilirea drepturilor de pensie pentru anumite perioade lucrate.

Documentul este esențial mai ales pentru vechimea realizată înainte de 1 aprilie 2001, perioadă care este considerată stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Pentru acea perioadă, dovada activității desfășurate se face, în principal, prin carnetul de muncă.

Totodată, și vechimea stabilită până la 31 decembrie 2010 poate fi demonstrată cu acest document, potrivit prevederilor din Codul muncii. Lipsa carnetului poate complica procedura de depunere a dosarului de pensionare sau poate duce la valorificarea incompletă a perioadelor lucrate, ceea ce ar putea influența nivelul pensiei.

În județul Prahova, situația este una semnificativă. Mii de carnete de muncă se află încă în arhiva Inspectoratului Teritorial de Muncă, deși au trecut ani buni de la momentul în care evidența salariaților a fost digitalizată.

Directorul instituției a explicat că documentele pot fi ridicate oricând de titulari sau de persoane împuternicite.

„Carnetele de muncă pot fi ridicate de la sediul ITM PH (…) de către titulari cu cartea de identitate sau cu imputernicire notarială de către alte persoane”, a declarat Dumitra Ionescu, pentru Observatorul Prahovean.

Potrivit ITM Prahova, în depozitul instituției se află 14.754 de carnete de muncă care nu au fost încă ridicate de titulari.

Ridicarea carnetelor de muncă se face direct de către titular, pe baza actului de identitate. În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, documentul poate fi ridicat de o altă persoană, cu procură sau împuternicire notarială și cu documentele de identitate necesare.

Programul de lucru cu publicul al ITM Prahova este, în general, între orele 08:30 și 16:30 de luni până joi, iar vinerea între 08:30 și 14:00, prin Biroul de relații cu publicul.

Există și situații în care carnetul de muncă a fost pierdut sau distrus și nu mai poate fi recuperat. În aceste cazuri, legislația permite reconstituirea vechimii în muncă.

Codul muncii prevede că perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010 pot fi reconstituite în instanță, pe baza documentelor disponibile și a altor probe care pot demonstra existența raportului de muncă.

