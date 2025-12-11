Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit miercuri pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. În octombrie, Recean anunțase că se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.

Instituția prezidențială de la Chișinău a transmis că emisarul special trebuie să contribuie la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale.

Mandatul include și promovarea imaginii Republicii Moldova în platforme și organizații internaționale care se ocupă de reziliență și securitate. În același timp, rolul presupune și schimbul de bune practici cu țările partenere.

Instituția prezidențială a explicat că emisarul special va sprijini și mobilizarea suportului necesar pentru consolidarea rezilienței instituționale, economice și sociale a țării. Tot instituția prezidențială a precizat că emisarul special nu are calitatea de personal al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova și că își desfășoară activitatea cu titlu gratuit.

Dorin Recean a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie 2023 – noiembrie 2025. La alegerile din septembrie, el a obținut un mandat de deputat pe listele PAS, aflat la guvernare.

În octombrie, el a anunțat că renunță la mandatul de deputat și la funcția de premier pentru a se concentra pe activitatea în mediul de afaceri. Funcția de premier a fost preluată de Alexandru Munteanu, care provenea din mediul de afaceri. Aceste informații au fost prezentate în comunicările oficiale odată cu schimbarea conducerii guvernului.

Informațiile oficiale din CV-ul lui Dorin Recean arată o experiență profesională de aproape treizeci de ani în sectorul public, în mediul privat și în instituții internaționale. În perioada 2012–2015, el a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Vlad Filat. În acea perioadă, era responsabil de reforma Ministerului Afacerilor Interne și de implementarea Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.

Anterior, în perioada 2010–2012, el a ocupat funcția de viceministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor. Înainte de numirea ca prim-ministru, în februarie 2023, el a fost consilier al președintei Maia Sandu în domeniul apărării și securității naționale.