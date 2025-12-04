Ministerul subliniază că nu există planuri legislative sau administrative pentru implementarea vreunui mecanism de supraveghere extinsă a mobilităţii, aşa cum susţin postările false. Oficialii îi îndeamnă pe cetăţeni să verifice informaţiile şi să nu le distribuie dacă nu provin din surse oficiale.

Potrivit ministerului, de fiecare dată când a apărut astfel de mesaje, acestea au fost dezmințite public şi remarcă repetitivitatea formulei, ceea ce indică un pattern de dezinformare.

Autorităţile transmit că informaţii false privind aşa‑zise planuri de control al mobilităţii pot genera panică, neîncredere în instituţii şi perturbări sociale inutile. MAI atrage atenţia că manipularea prin ştiri false a devenit un fenomen recurent, similar cu alte situaţii în care instituţii precum poliţia sau armata au fost nevoite să dezmintă informaţii false privind graniţe, mobilizări sau măsuri restrictive.

De aceea, ministerul reafirmă necesitatea ca publicul să se documenteze din surse oficiale (site‑ul MAI sau canalele instituţionale) şi să trateze cu scepticism informaţiile care nu pot fi verificate.

„Vă informăm că pe reţelele de socializare şi pe cele de mesagerie circulă mesaje care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor în trafic şi în zonele publice. Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani. Vă rugăm, informaţi-vă din surse oficiale. Siguranţa rutieră este o prioritate, nu o glumă!”, se arată în declaraţia MAI.

Ministerul subliniază că astfel de informații false pot genera panică și neîncredere în autorități. Potrivit comunicatului, diseminarea continuă a acestor mesaje poate influența comportamentul publicului, determinând oamenii să creadă că există restricții sau supraveghere extinsă care, de fapt, nu sunt implementate. Autoritățile consideră că este esențial ca cetățenii să verifice fiecare informație înainte de a o distribui.

De asemenea, MAI recomandă ca toate informațiile despre mobilitate, siguranță rutieră sau măsuri administrative să fie consultate exclusiv din surse oficiale. În comunicat se menționează că verificarea și informarea corectă a cetățenilor reprezintă o prioritate, iar publicul trebuie să trateze cu scepticism orice postare neconfirmată provenind din surse neverificate.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că urmărește constant mediul online pentru a identifica și a combate informațiile false. Oficialii precizează că astfel de monitorizări permit reacții rapide și dezmințiri oficiale, reducând astfel impactul mesajelor eronate asupra opiniei publice. Aceștia reamintesc că tema controlului mobilității a fost reluată periodic în ultimii doi ani și că instituția nu are în plan implementarea vreunui sistem de supraveghere extinsă.