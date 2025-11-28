Premierul Ilie Bolojan (PNL) a detaliat joi, într-un interviu pentru Digi24, stadiul discuțiilor privind reforma administrației locale. Acesta a explicat că structurile teritoriale au fost consultate, iar pachetul de măsuri este finalizat, cu excepția capitolului privind reducerea cheltuielilor de personal, pe care Guvernul îl consideră crucial.

„Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Pentru a trece pe creștere, nu avem altă posibilitate. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”, a spus Bolojan.

El a explicat că, în multe localități, nivelul costurilor nu este justificat de numărul de angajați, iar diferențele majore între unitățile administrativ-teritoriale arată o lipsă de uniformitate și eficiență.

„În administrația locală, cu exact același număr de angajați, au cheltuieli diferite. Însă finanțările nu se fac din taxele locale, ci vin de la Guvern”, a punctat premierul, justificând propunerea de reducere a cheltuielilor de personal.

Bolojan a clarificat că, deși veniturile administrațiilor locale vor crește prin ajustarea impozitelor pe proprietate, Executivul nu ia în calcul noi majorări fiscale. Banii colectați din aceste impozite vor rămâne exclusiv în bugetele primăriilor.

Cu toate acestea, deficitul bugetar rămâne o provocare majoră, iar premierul insistă că doar un control ferm al cheltuielilor poate readuce echilibrul fiscal:

„Dacă nu facem disciplina financiară și reducerea cheltuielilor, nu ne vom putea echilibra deficitul. Ținta de deficit de 6,4% nu va fi atinsă”, a avertizat el.

Premierul a anunțat și o evaluare amplă în ministere, după modelul aplicat administrației locale. Fiecare instituție va trebui să își revizuiască organigrama, procesele interne și necesarul de personal, pentru a elimina risipa și suprapunerile de atribuții.

„Toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort. Cei care l-au făcut nu mai trebuie puși încă o dată acestei presiuni – ministerul Educației a făcut deja efortul”, a explicat Bolojan.

Unele ministere, precum cel al Apărării, funcționează deja cu deficit de angajați, iar premierul spune că măsurile trebuie adaptate situației fiecărei instituții:

„Trebuie făcut un calcul cât mai corect, pentru că sunt ministere unde au deja deficit de personal. Poate fi Ministerul Apărării, însă și el trebuie să își facă o analiză și să reducă atât cât să nu afecteze capacitatea noastră de apărare”.

Bolojan a ținut să precizeze că optimizarea nu înseamnă concedieri masive, ci aplicarea unor măsuri de blocare a angajărilor și reorganizare internă:

„Nu înseamnă că trebuie să dai oameni afară dacă ești în deficit – ci să nu mai angajezi și să optimizezi”.

Guvernul se confruntă cu presiuni puternice din partea Comisiei Europene pentru reducerea deficitului bugetar și pentru implementarea unor reforme structurale prevăzute în PNRR. În paralel, cheltuielile de personal au crescut constant în ultimii ani, ajungând la niveluri greu de susținut în absența unei restructurări.

Executivul consideră că măsurile sunt necesare pentru ca România să-și recapete credibilitatea financiară, să evite riscurile de downgradare economică și să își asigure resursele pentru investiții strategice