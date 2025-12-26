Contextul este marcat de restricții recente și tensiuni geopolitice care au scos în evidență dependența industriei globale de China, liderul incontestabil al pieței. Magneții produși din pământuri rare sunt componente cruciale pentru tehnologiile moderne, de la vehicule electrice și turbine eoliene, până la smartphone-uri, echipamente medicale și aplicații militare de precizie.

În ultimii ani, liderii din Vest au lansat inițiative strategice pentru a susține producătorii locali, incluzând investiții semnificative în noi fabrici, extinderea capacităților de procesare și finanțarea unor unități industriale moderne.

Unul dintre exemplarele acestor inițiative este noua fabrică de magneți din Narva, Estonia, construită de Neo Performance Materials, considerată un element central al strategiei Europei de a reduce dependența de importurile chinezești.

Comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a descris proiectul drept „un punct culminant al suveranității europene”, subliniind importanța autonomiei tehnologice și industriale.

În pofida acestor eforturi, China continuă să domine lanțul global de aprovizionare cu pământuri rare. Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că Beijingul asigură aproximativ 60% din extracția globală de pământuri rare și peste 90% din producția de magneți, ceea ce permite companiilor chineze să dețină un control dominant al pieței.

Potrivit estimărilor analizate de analiști, cererea pentru magneți la nivel global ar putea crește de la 250.000 de tone la 600.000 de tone în următorii 10 ani, pe măsură ce industriile tehnologice și cele energetice se extind.

Acest ritm accelerat plasează presiune asupra furnizorilor non-China de a-și crește capacitățile pentru a satisface cererea tot mai mare.

În Statele Unite, producătorul american Vulcan Elements a primit un împrumut federal de 620 de milioane de dolari din partea Departamentului Apărării, destinat susținerii producției interne de magneți.

Directorul general al companiei, John Maslin, a explicat că magneții din pământuri rare „transformă electricitatea în mișcare, iar aproape toate tehnologiile avansate depind de ei”, evidențiind dependența crescândă a industriilor moderne de aceste materiale.

De asemenea, Wade Senti, președintele producătorului american Advanced Magnet Lab, a afirmat că „cererea pentru magneți proveniți din lanțuri non-China crește vertiginos”, dar a subliniat că principala provocare rămâne crearea unui lanț complet de aprovizionare intern, de la mină la produs final, coordonat direct de companiile producătoare.