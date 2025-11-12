Un concurs organizat de Ministerul Afacerilor Externe pentru admiterea în Corpul Diplomatic și Consular (CRDC), profilul Afaceri Consulare, se află în prezent în atenția instanțelor, după ce o funcționară a ministerului a acuzat nereguli majore în desfășurarea procedurii.

Oana-Costinela Constantinescu, consilier juridic în MAE cu aproape 11 ani de experiență în proiecte finanțate din fonduri externe și implicată anterior în organizarea Președinției Consiliului UE și a Summitului de la Sibiu, a dat în judecată ministerul condus de Oana Țoiu, cerând anularea concursului.

Ea susține că procedura a fost viciată încă din faza de selecție a dosarelor, prin redeschiderea nelegală a înscrierilor și aplicarea unor criterii arbitrare care au avantajat unii candidați și au dezavantajat alții.

Conform regulamentului oficial, înscrierile trebuiau să aibă loc între 26 septembrie și 5 octombrie 2025, iar dosarele nu puteau fi completate după termenul limită.

Cu toate acestea, pe 15 octombrie, ministerul a anunțat redeschiderea platformei între 16 și 20 octombrie, oferind instrucțiuni suplimentare privind completarea declarației pe propria răspundere – document invocat ulterior pentru respingerea dosarului Oanei Constantinescu. Funcționara susține că această redeschidere nu avea temei legal și a afectat echitatea procesului de selecție.

„Știu exact cum se derulează procedura, cum se verifică dosarele, știu ce înseamnă procesul de selecție, ce se poate cere și ce nu. Tocmai de aceea știu că în cazul meu nu s-au respectat regulile, a precizat pentru Mediafax funcționara MAE.

Problemele semnalate de funcționară nu se limitează la termene și reguli. Dosarul său a fost respins pentru că declarația pe propria răspundere nu ar fi fost completată corespunzător, deși instrucțiunile oficiale nu clarificau modalitatea exactă de completare. În plus, modificările aduse ulterior au produs schimbări în listele finale ale candidaților, fără explicații publice, ceea ce a încălcat principiul egalității de șanse, potrivit reclamantei.

O altă critică vizează platforma online folosită pentru înscriere și testare, realizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) fără licitație publică. Funcționara susține că sistemul nu asigură integritatea probelor și permite fraude: candidații ar putea închide camerele video sau fi ajutați la testele grilă, iar aplicația nu a fost testată corespunzător.

Oana Constantinescu cere instanței să anuleze procesul-verbal de respingere a dosarului său și rezultatele selecției finale, precum și să constate nelegalitatea regulamentului de concurs care ar adăuga condiții suplimentare față de legea privind statutul corpului diplomatic. Ea subliniază că nu solicită avantaje speciale, ci doar aplicarea acelorași reguli pentru toți candidații.

În februarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut anularea unui concurs similar pentru CRDC, câștigat de avocata Emilia-Nicoleta Negrea, din Bihor, după ce au fost semnalate probleme legate de transparență, platforma online și proceduri de achiziții publice.

Criticile ridicate de Constantinescu vin la doar câteva săptămâni după declarațiile ministrului Oana Țoiu privind „sfârșitul detașărilor netransparente” și creșterea accesului tinerilor în corpul diplomatic.