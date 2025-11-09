Ministrul de Externe a anunțat pe Facebook că, în noaptea precedentă, un atac armat cu pistol în piața Taksim din Istanbul a rănit doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Aceștia au primit îngrijiri medicale, au fost răniți ușor și se află în afara oricărui pericol.

Incidentul a fost semnalat Consulatului General al României la Istanbul de către românca care îi însoțea pe cei doi cetățeni români. Aceasta nu a fost rănită.

”O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături prin asistenţa consulară necesară”, conchide Ţoiu.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că, prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, a fost notificat la 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe linia de urgență, despre un atac armat în Istanbul în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți.

Reprezentanții consulatului s-au deplasat imediat la locul incidentului pentru a acorda asistență consulară și pentru a obține informații relevante privind circumstanțele atacului. Cei doi români au primit îngrijiri medicale, nu au necesitat internare și se află în afara oricărui pericol.

Ancheta autorităților turce este în desfășurare. Reprezentanții consulatului mențin legătura cu cetățenii români și vor continua să le acorde suport conform competențelor.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Istanbul: +90 212 358 0516, apelurile fiind preluate de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), în regim de permanență.

Pentru situații speciale, urgente, este disponibil telefonul de urgență al consulatului: +90 533 542 0695.

