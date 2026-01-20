Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat la TVR Moldova că instituțiile statului analizează condițiile în care Lukoil a preluat controlul asupra terminalului petrolier și asupra altor bunuri aparținând Aeroportului Internațional Chișinău, în perioada 2004–2005. Potrivit acestuia, verificarea va fi una detaliată și nu se va limita doar la aspectele financiare.

Ancheta urmărește să stabilească dacă obligațiile asumate de companie au fost îndeplinite conform contractelor și dacă statul a fost prejudiciat prin decizii dezavantajoase.

Vladimir Bolea a declarat că investigația are în vedere și posibile nereguli privind transferul activelor aeroportuare către Lukoil. Acesta a vorbit despre suspiciuni referitoare la modul în care statul a gestionat aceste tranzacții.

„Trebuie făcută o analiză la toate aceste afaceri pe care le-a făcut statul, dubioase și extrem de frauduloase și extrem de dezavantajoase, adică fără niciun interes pentru aeroportul nostru”, a afirmat ministrul în cadrul emisiunii.

Din informațiile prezentate public, se sugerează că unele decizii administrative ar fi putut favoriza compania petrolieră în detrimentul interesului public, motiv pentru care investigațiile vor viza și activitatea funcționarilor implicați la momentul respectiv.

Tensiunile dintre Guvern și Lukoil s-au amplificat recent, după ce autoritățile au aplicat o amendă de 5 milioane de lei companiei Lukoil-Moldova pentru refuzul de a preda depozitul petrolier al aeroportului, conform unei decizii adoptate pe 14 decembrie 2025.

Incidentul a avut loc pe 16 ianuarie, când compania a refuzat semnarea actului de transmitere-primire, invocând lipsa aprobării din partea Lukoil International GmbH.

Executivul de la Chișinău consideră terminalul petrolier un obiectiv strategic pentru securitatea alimentării aeronavelor și a precizat că deciziile luate respectă legislația în vigoare și principiile de securitate națională.

În pofida disputei cu Lukoil, ministrul Infrastructurii a transmis că funcționarea Aeroportului Internațional Chișinău se desfășoară fără perturbări. Autoritățile afirmă că aprovizionarea cu combustibil aviatic este asigurată și că nu există riscuri imediate pentru operatorii aerieni sau pasageri.

Bolea a subliniat că aeroportul continuă să opereze normal și că instituțiile statului monitorizează situația pentru a preveni eventuale blocaje în domeniul energetic aeroportuar.