Avocata și membră PNL Sector 1, Adriana Georgescu, a fost prinsă de DNA în timp ce primea 60.000 de euro. Cazul a stârnit multă discuție publică. Deși este un dosar penal, cu acuzații de trafic de influență și mită, interesul depășește justiția.

Stenogramele apărute în presă menționează mai multe nume cunoscute din politică, printre care Ilie Bolojan, Nicușor Dan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. Orban, fost președinte PNL și fost premier, acum lider al Forței Dreptei, spune că nu are „absolut nicio legătură” cu Adriana Georgescu sau cu dosarul ei. El susține că numele său a fost folosit fără motiv și că tot ce se spune despre el în acest context este fals.

Orban explică pentru evz.ro că dosarul arată clar că nu a avut nicio implicare. În plus, Orban spune că stenogramele arată că Adriana Georgescu minte atunci când vorbește despre relațiile ei cu el, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu sau cu Secretarul de Stat de la Justiție.

„Prezența numelui meu în stenogramele care au fost date către toată media este complet lipsită de veridicitate. Nu este apropiată de mine, nu am absolut niciun fel de legătură, mai ales cu acest dosar de corupție. Dosarul relevă foarte clar că nu am nicio legătură, că deși mi-a fost folosit numele, nu a existat nici cea mai mică implicare din partea mea în dosarul ăsta. În toate stenogramele care au fost publicate în presă reiese foarte clar că doamna Georgescu minte cu privire la relațiile pe care le are și cu Nicușor Dan, și cu Ilie Bolojan, și cu Ciprian Ciucu, și cu mine, și cu Secretarul de Stat de la Justiție, pur și simplu minte”, a declarat Orban.

Un alt subiect discutat mult a fost apariția pe rețelele sociale a unor fotografii cu Adriana Georgescu alături de mai mulți lideri politici, inclusiv Ludovic Orban. Orban consideră că acest lucru nu are nicio legătură cu dosarul și este lipsit de importanță. El a explicat că pe contul Adrianei Georgescu apar fotografii cu aproape toți liderii politici, nu doar cu cei din PNL, și că acestea au fost făcute de-a lungul timpului.

Fostul lider liberal a adăugat că în prezent este normal ca politicienii să apară în poze cu colegii de partid și să le posteze pe rețelele sociale. El a precizat că s-a fotografiat cu foarte mulți cetățeni și membri PNL și că simpla fotografie nu înseamnă că are vreo legătură specială cu persoana respectivă, ci doar că se cunosc.

Orban a mai spus că, în perioada în care el era membru PNL, Adriana Georgescu nu a avut niciun rol în partid și nu a ocupat nicio funcție.

Potrivit stenogramelor din dosarul DNA, Adriana Georgescu ar fi pretins că are legături cu persoane importante din vârful statului. Ea ar fi spus că se cunoaște cu premierul Ilie Bolojan, cu alți lideri politici și chiar cu oameni din servicii de informații. În discuțiile interceptate, Georgescu ar fi afirmat că ar fi fost „șef de campanie” și că fără implicarea ei „nu ar fi reușit nimeni”.

Numele lui Ludovic Orban apare în aceste discuții, dar el respinge orice legătură personală apropiată cu avocata. Până acum nu există dovezi că vreunul dintre politicienii menționați ar fi fost contactat sau implicat efectiv în acțiunile Adrianei Georgescu.

Orban susține că este foarte clar că niciunul dintre ei nu a avut vreo legătură cu dosarul de corupție. Dosarul rămâne deschis, iar justiția urmează să stabilească cine este responsabil.