Revelionul este considerat, dincolo de petreceri și focuri de artificii, un moment de graniță simbolică între vechi și nou. În tradiția populară românească, modul în care este întâmpinat Anul Nou are o importanță deosebită, deoarece se crede că primele gesturi, gânduri și fapte pot influența norocul, sănătatea și prosperitatea pentru următoarele 12 luni.

Din acest motiv, de-a lungul timpului s-au conturat numeroase superstiții și obiceiuri care sunt respectate și astăzi de mulți români.

Una dintre cele mai răspândite credințe este legată de bani și stabilitatea financiară. Se spune că nu este bine să intri în noul an cu datorii sau să împrumuți bani în noaptea de Revelion, deoarece acest lucru ar atrage lipsuri financiare pe parcursul anului.

În schimb, este recomandat să ai bani în buzunar la miezul nopții, ca simbol al belșugului și al unui an prosper. Această superstiție reflectă dorința oamenilor de siguranță materială și de continuitate a bunăstării.

La fel de importante sunt și obiceiurile legate de casă, văzută ca spațiu al protecției și al echilibrului. Tradiția spune că nu este bine să arunci nimic din locuință pe 1 ianuarie, nici măcar gunoiul, deoarece astfel „alungi” norocul.

De asemenea, curățenia trebuie făcută înainte de Revelion, nu în prima zi a anului, pentru a nu „mătura” șansa și liniștea din casă.

În același timp, deschiderea ușilor și ferestrelor la miezul nopții este un gest simbolic prin care răul și energiile negative sunt lăsate în urmă, iar noul an este primit cu deschidere și speranță.

Un alt aspect esențial al superstițiilor de Revelion este starea emoțională. Certurile, supărările, plânsul sau gândurile negative sunt considerate semne de rău augur. Așadar, nu te certa și sub nicio formă, să nu plângi în noaptea dintre ani!

Se crede că un Revelion petrecut în armonie, cu zâmbete și voie bună, va aduce un an liniștit și echilibrat. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să lase conflictele în urmă și să înceapă anul cu optimism.

Tradiția acordă o atenție specială și primei persoane care intră în casă după miezul nopții. În unele zone, se spune că un bărbat aduce noroc, mai ales dacă este vesel și bine intenționat. Această credință este strâns legată de ideea de început și de influența primului gest asupra cursului anului.

De asemenea, există superstiții legate de îmbrăcăminte și alimentație. Purtarea hainelor noi, curate și, preferabil, de culoare roșie simbolizează vitalitatea, dragostea și protecția împotriva energiilor negative.

În ceea ce privește mâncarea, se evită anumite alimente considerate aducătoare de ghinion, precum carnea de pui sau homarul, deoarece acestea sunt asociate cu mersul înapoi sau cu risipirea norocului.

În schimb, peștele este văzut ca un simbol al abundenței și al succesului.

Nu pune piciorul stâng pe podea când te dai jos din pat pe 1 ianuarie! Superstițiile de Revelion includ și gesturi simbolice simple, precum trezitul devreme în prima zi a anului sau pășirea cu piciorul drept pe podea.

Aceste mici ritualuri reflectă dorința oamenilor de a avea un început bun, plin de energie și determinare.