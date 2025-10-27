Cristian Pistol, directorul CNAIR, a informat că au demarat lucrările de dinamitate necesare pentru realizarea tunelului Robeşti, parte a secţiunii 2 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. El a subliniat că aceste operaţiuni vor fi efectuate zilnic, până când se vor traversa complet porţiunile de stâncă solidă de pe traseul tunelului, care se va întinde pe aproximativ 900 de metri.

”Autostrada Sibiu – Piteşti (A1): au început operaţiunile de dinamitare necesare construcţiei tunelului Robeşti, pe secţiunea 2 (Boiţa – Cornetu)! Aceste operaţiuni se vor desfăşura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 m. În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) va executa şi alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24”, a afirmat, luni, Cristian Pistol.

El a menționat că realizarea tunelului de la Robeşti va implica excavarea a circa 200.000 de metri cubi de material, utilizarea a aproximativ 70 de tone de exploziv, turnarea a 60.000 de metri cubi de beton și încorporarea a 4.000 de tone de armătură și structuri metalice.

Secţiunea 2 a Autostrăzii Sibiu – Piteşti, care leagă Boiţa de Cornetu, se întinde pe 31,33 kilometri şi va include pe traseu şapte tuneluri, alături de 48 de viaducte, poduri și pasaje.

Contractul pentru Lotul 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Piteşti, evaluat la 4,25 miliarde lei fără TVA și finanțat prin Programul Transport, are termen de finalizare stabilit pentru anul 2028.

Directorul CNAIR a subliniat că secțiunile 2 și 3, incluse în tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu – Piteşti, se remarcă printr-un nivel tehnic deosebit de complex.



Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că pe șantierul Secțiunii 4, Tigveni – Curtea de Argeș, structurile de rezistență ale tunelurilor Alina și Daniela au fost finalizate.

El a precizat că, duminică, s-a turnat betonul și s-a decofrat ultimul segment al tunelului Daniela, iar acum a început demontarea utilajelor folosite. Deși cea mai importantă etapă a fost încheiată, mai sunt încă în desfășurare lucrări de instalații, finisaje și infrastructura căii de rulare.