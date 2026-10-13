Lucian Romașcanu, mesaj cu subînțeles pentru parlamentari: Jurământul nu conține linii roșii
Sursă: Inquam Photos / George Călin
Lucian Romașcanu, membru al Curții Europene de Conturi din partea României, le-a transmis parlamentarilor un mesaj public prin care le solicită să respecte jurământul depus la preluarea mandatului și să acorde prioritate interesului național în fața calculelor politice.
Un jurământ, o țară și o criză politică. Mesajul lui Lucian Romașcanu pentru aleși
Fostul politician a subliniat că mandatul de parlamentar presupune asumarea unor responsabilități față de țară, Constituție, democrație și drepturile fundamentale ale cetățenilor. În opinia sa, jurământul rostit la începutul mandatului reprezintă un angajament ferm, care nu ar trebui redus la o simplă formalitate administrativă.
„Sunt multe cele care lucrează împreună pentru ca un cetățean să ajungă membru al Parlamentului. Dar, dintre toate, oamenii cu speranțele lor și voia lui Dumnezeu sunt cele mai importante. Odată ajuns în această supremă demnitate, fiecare parlamentar sigilează contractul cu țara sa prin următorul jurământ:
„Jur credință patriei mele România. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să mă ajute Dumnezeu”.
Fostul politician a insistat asupra responsabilității pe care o presupun aceste angajamente și a precizat că respectarea lor nu ar trebui tratată ca o condiție formală, îndeplinită exclusiv pentru obținerea funcției. Mesajul său pune accentul pe obligațiile asumate de aleși față de stat și cetățeni.
„Sunt angajamente profunde, promisiuni peste care nu se poate trece. Nu este o formalitate ce se cere doar îndeplinită pentru a accede în forul suprem al democrației românești”, a mai scris Lucian Romașcanu.
Lucian Romașcanu le cere parlamentarilor să pună interesul țării pe primul loc
În continuarea mesajului, Romașcanu a atras atenția că jurământul parlamentar nu prevede condiționarea responsabilităților față de România de interesele formațiunilor politice sau de situațiile conjuncturale. El a evidențiat faptul că obligațiile asumate prin jurământ trebuie să rămână valabile indiferent de contextul politic.
„Ce nu conține, merită subliniat: NU conține LINII ROȘII. NU condiționează serviciul în slujba țării de nicio conjunctură!”, a transmis fostul politician.
Prin această afirmație, Romașcanu a pus accentul pe caracterul necondiționat al angajamentului față de țară. Mesajul său se adresează parlamentarilor, dar și celorlalți decidenți politici, cărora le cere să își raporteze acțiunile la responsabilitățile asumate prin funcțiile pe care le ocupă.
Acesta le-a solicitat reprezentanților politici să ia deciziile pe care le consideră necesare pentru România, fără ca evaluarea oportunităților parlamentare sau estimările privind susținerea unor voturi să devină principalul criteriu de acțiune.
„Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii! Deciziile din astfel de momente fac diferența între mici funcționari ai binelui propriu și aleși în serviciul țării. Așa să vă ajute Dumnezeu!”, a mai scris Lucian Romașcanu, criticând abordările politice concentrate pe calcule imediate și pe estimarea unor rezultate parlamentare.
Lucian Romașcanu: Voi fi mereu aproape de țară
La finalul postării, Lucian Romașcanu a precizat că nu mai este implicat în activitatea politică și că a ales un alt parcurs profesional. În prezent, acesta este membru al Curții Europene de Conturi din partea României, însă a subliniat că rămâne atent la evoluțiile din țară.
Fostul politician a făcut astfel distincția între activitatea sa profesională actuală și preocuparea pe care continuă să o aibă față de situația din România. Mesajul său se încheie cu o referire la distanța față de viața politică internă și la perspectiva pe care aceasta i-o oferă.
„Nu mai sunt implicat în politică, am ales un alt drum, dar voi fi mereu aproape de țară. Și, cum se spune, de la distanță se vede mai bine”, a încheiat acesta.
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