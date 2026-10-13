Luca Niculescu are trei variante pentru formarea viitorului Guvern: Trebuie să ne hotărâm foarte repede

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ia în calcul trei variante pentru formarea viitorului Guvern: un cabinet politic, unul tehnocrat sau o formulă mixtă. În timp ce acesta susține că are deja o listă de tehnocrați, PSD urmează să decidă dacă intră la guvernare. PNL și UDMR au exclus însă continuarea unei alianțe cu social-democrații, complicând negocierile pentru învestire.

După finalizarea consultărilor cu partidele, Luca Niculescu a subliniat, marți, 13 octombrie, că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.

„Românii sunt interesați să aibă un guvern cu puteri depline, care să se aplice asupra problemelor lor”, a declarat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, în cadrul consultărilor au fost abordate și aspecte tehnice, precum proiecte de legi, documente care ar putea fi adoptate și reforme care ar putea fi implementate de viitorul Executiv.

Întrebat de jurnaliști dacă are cele 233 de voturi pentru învestirea Guvernului, Luca Niculescu a răspuns: „Variantele pe care le-am enunțat ieri rămân valabile – guvern politic, guvern hibrid sau un guvern tehnocrat. Sunt optimist ca vom ajunge la un rezultat bun. Pentru un guvern tehnocrat am o lista pe care o putem prezenta chiar maine, insa discutiile sunt in curs. Despre Alexandru Nazare m-am exprimat deja pozitiv. Dar evident ca sunt oameni competenti care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat. Am discutat cu partide care si-au aratat deschiderea de a vota un guvern politic/tehnic/mixt. Va fi un semn de deschidere fireasca fata de Parlament, o institutie reprezentantiva pentru democratie. Am tot respectul pentru toti votantii partidelor din Romania. Ma concentrez acum pe formarea guvernului, nu mai este atat de mult timp. Toate optiunile sunt acum pe masa, trebuie insa sa ne hotaram foarte repede.”

Liderii PSD ar urma să se reunească miercuri, cel mai probabil, în ședința Consiliului Politic Național (CPN), pentru a decide prin vot dacă partidul va intra singur la guvernare în cabinetul condus de Luca Niculescu, potrivit unor surse social-democrate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu susține această variantă, considerând că ar vulnerabiliza electoral partidul, după cum a declarat într-un interviu acordat Antena 3.

Discuțiile au loc în contextul în care liderul PNL, Ilie Bolojan, a exclus posibilitatea de a participa în continuare la o coaliție cu PSD.

Nici UDMR nu mai dorește o alianță cu social-democrații. Potrivit surselor citate, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, i-a transmis clar această poziție lui Sorin Grindeanu.

În cazul în care PSD refuză să intre în guvernul Niculescu, premierul desemnat va avea două variante: fie să își depună mandatul, urmând un scenariu similar celui al lui Eugen Tomac, fie să propună un guvern de tehnocrați și să încerce să obțină sprijinul parlamentarilor.

Luni seară, Ilie Bolojan a anunțat că PNL este dispus să contribuie la învestirea unui guvern, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acesta.