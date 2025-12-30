Conform unor sondaje de opinie, principalul partid de opoziție, TISZA, condus de Peter Magyar, ar înregistra un avans față de partidul de guvernământ FIDESZ, condus de Viktor Orban.

FIDESZ se află la putere fără întrerupere din 2010 și a mai condus guvernul între 1998 și 2002, iar Viktor Orban este cel mai longeviv premier din Uniunea Europeană, a amintit Ludovic Orban într-o postare realizată pe Facebook. Peter Magyar provine din rândurile FIDESZ și a fost implicat anterior în cabinetul condus de Orban, fiind soțul ministrului Justiției, Judit Varga. În urma unor controverse legate de decizia de grațiere a unui condamnat, Peter Magyar a părăsit FIDESZ și a preluat conducerea partidului minor TISZA.

„Zilele lui Orban par să fie numărate. Nu vă grăbiți să trageți concluzii, că nu este vorba despre mine, ci despre Viktor. Din Ungaria. În aprilie 2026 în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare și sondajele de opinie indică un avans semnificativ al principalei formațiuni de opoziție, Tisza, în fața FIDESZ, partidul condus de Orban. FIDESZ este la putere fără întrerupere din 2010, după ce a mai condus guvernul 4 ani, între 1998 și 2002. Viktor Orban este cel mai longeviv premier din UE. Deși a zdrobit opoziția tradițională la ultimele alegeri, de data asta Orban se confruntă cu un rival foarte popular, Peter Magyar. Acesta provine chiar din rândurile FIDESZ. A fost soțul ministrului Justiției din cabinetul Orban, Judit Varga, care a fost obligată să demisioneze împreună cu președintele Ungariei, Katalin Novak, în urma unui scandal răsunător, provocat de decizia de grațiere a unui client al partidului lui Orban, care fusese condamnat pentru pedofilie. În urma acestei puternice lovituri de imagine suferite de partidul lui Orban, Magyar a luat decizia să demisioneze din FIDESZ și să vorbească public despre sistemul profund corupt patronat de Orban. A preluat un partid minor, TISZA, pe care a reușit să îl crească spectaculos, reușind să obțină 30% la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Sub conducerea sa, TISZA a obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024, consolidându-și poziția pe scena politică ungară. Alegerea sa a atras atenția publicului și a observatorilor asupra posibilităților de schimbare a configurației politice înaintea alegerilor parlamentare din 2026.

Ludovic Orban a subliniat că alegerile vor avea un impact asupra relațiilor Ungariei cu Uniunea Europeană și cu țările vecine, inclusiv România, menționând că rezultatul votului ar putea influența dinamica politică și diplomatică regională.

„A avut capacitatea să se impună ca lider al opoziției la Orban, care reușește să concentreze majoritatea voturilor antiFIDESZ, dar a avut abilitatea să atragă și un număr mare de votanți ai partidului de guvernământ. O victorie a lui Peter Magyar ar produce o schimbare profundă în Ungaria. Țara vecină a devenit, din cauza pozițiilor lui Orban, o țară izolată la nivel european, o veritabilă coloană a cincea a lui Putin în Uniunea Europeană. Câștigarea alegerilor de Tisza și formarea unui guvern cu o atitudine rațională în relația cu UE ar putea contribui la o consolidare a unității europene și chiar la o îmbunătățire a relațiilor bilaterale dintre România și Ungaria”, a mai scris fostul premier.

Postarea poate fi vizualizată aici.