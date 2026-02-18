Proiectul de act normativ prevede că autoritățile locale din mediul rural care au instalate și folosesc sisteme de supraveghere video nu vor mai fi obligate prin lege să angajeze personal de pază pentru protejarea obiectivelor publice. Inițiativa este inclusă într-un pachet mai larg de reformă administrativă, pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Potrivit documentului, această schimbare este fundamentată pe evoluția tehnologică din ultimii ani, care permite monitorizarea eficientă a spațiilor prin intermediul camerelor video și al sistemelor integrate de alertă. Argumentul central al proiectului este că aceste soluții moderne pot asigura un nivel adecvat de supraveghere, fără a mai impune costuri suplimentare pentru angajarea agenților de pază.

Măsura are în vedere, în special, comunele care funcționează cu bugete limitate și care întâmpină dificultăți în susținerea cheltuielilor permanente cu personalul. Eliminarea obligației legale ar putea reduce presiunea financiară asupra acestor administrații locale, fără a le restrânge libertatea de a decide asupra propriilor nevoi de securitate.

În același timp, proiectul nu interzice menținerea personalului de pază acolo unde autoritățile consideră că este necesar. Textul prevede doar eliminarea caracterului obligatoriu al acestei măsuri, lăsând decizia la latitudinea fiecărei administrații locale, în funcție de specificul și riscurile existente la nivelul comunității.

Un alt capitol al proiectului vizează susținerea financiară a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Conform propunerii, consiliile județene ar putea aloca fonduri din veniturile proprii pentru acoperirea cheltuielilor acestor structuri.

Sprijinul financiar ar urma să completeze bugetele locale deja existente, astfel încât serviciile de evidență a persoanelor să poată funcționa în condiții mai bune. Sumele ar putea fi utilizate atât pentru cheltuieli curente, cât și pentru investiții, inclusiv pentru dotări sau modernizări necesare desfășurării activității.

Prin această măsură, inițiatorii urmăresc consolidarea unui serviciu considerat esențial pentru comunitate. Activitatea de eliberare a documentelor de identitate și gestionarea registrului populației depind direct de buna funcționare a acestor structuri, iar lipsa fondurilor poate genera întârzieri și dificultăți administrative pentru cetățeni.

Proiectul creează astfel cadrul legal prin care consiliile județene pot interveni financiar, în completarea resurselor locale, fără a modifica structura de organizare a serviciilor respective.

Reforma propusă introduce și obligații suplimentare pentru autoritățile administrației publice locale în domeniul construcțiilor. Potrivit proiectului, acestea vor trebui să adopte proceduri explicite privind organizarea și exercitarea controlului în ceea ce privește autorizarea și executarea lucrărilor de construcții.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru a aproba aceste proceduri. În acest interval, administrațiile vor trebui să stabilească mecanisme clare de verificare și de urmărire a măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate pe teren.

Scopul declarat al acestei prevederi este creșterea disciplinei în domeniul construcțiilor și limitarea situațiilor în care lucrările sunt realizate fără respectarea autorizațiilor sau a normelor legale. Prin standardizarea procedurilor, inițiatorii proiectului urmăresc să reducă practicile neunitare și eventualele abuzuri.

Adoptarea unor reguli clare de control ar putea contribui la o mai bună monitorizare a șantierelor și la aplicarea consecventă a sancțiunilor acolo unde sunt constatate nereguli.

Proiectul de ordonanță stabilește și o delimitare mai clară a responsabilităților financiare în cazul centrelor militare. Conform noilor prevederi, cheltuielile necesare funcționării acestor centre vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Măsura are ca obiectiv clarificarea modului în care sunt distribuite obligațiile financiare între instituțiile statului, astfel încât costurile să fie suportate direct de ministerul de resort. În acest fel, se urmărește evitarea situațiilor în care autoritățile locale ar putea fi implicate în susținerea unor cheltuieli care nu le revin în mod direct.

Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice este în prezent în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Forma finală a actului normativ urmează să fie stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor transmise în cadrul acestei etape.