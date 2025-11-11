Primăria Municipiului Mediaș reamintește tinerilor interesați că dosarele pentru „Lista de priorități pentru anul 2026” se pot depune până la finalul acestui an. Aceste dosare sunt necesare pentru a fi luate în considerare la repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii.

Depunerea dosarelor se realizează la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, unde personalul va oferi suport și informații detaliate despre procedură. Pentru clarificări suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon 0269/803803 și 0269/803817 sau pot consulta secțiunea „Anunțuri” de pe site-ul oficial al Primăriei, www.primariamedias.ro.

Condițiile de eligibilitate sunt clar definite. Pot depune dosare tinerii care au cel mult 35 de ani la momentul depunerii cererii, care nu dețin și nu au deținut anterior o locuință în Municipiul Mediaș și care nu sunt beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, de stat sau proprietate a unității administrativ-teritoriale. În plus, solicitanții trebuie să aibă activitatea desfășurată în Mediaș.

Repartizarea locuințelor se va realiza în limita fondului disponibil și va ține cont atât de locuințele deja libere, cât și de cele care urmează a fi finalizate în cadrul programului ANL pentru tineri. Autoritățile locale subliniază că procesul va fi transparent și organizat de Comisia Socială a Municipiului Mediaș, responsabilă cu analiza fiecărui dosar depus.

Este important de reținut că dosarele depuse după termenul de 31 decembrie 2025 nu vor fi luate în considerare, indiferent de circumstanțe. Această măsură are scopul de a asigura o organizare clară și un calendar predictibil pentru toate persoanele interesate.

Primăria recomandă tinerilor care intenționează să aplice să se informeze din timp și să pregătească toate documentele necesare pentru a evita eventualele întârzieri sau respingeri ale cererii.

„Pentru informații suplimentare privind documentele necesare, cetățenii pot contacta Centrul de Informare Cetățeni la numerele de telefon 0269/803803 și 0269/803817, sau pot accesa site-ul www.primariamedias.ro – secțiunea «Anunțuri»!!!”

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă.

Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află aceste locuințe.

Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii anteriori, precum şi din alte surse legal constituite.

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale,cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor.

De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare.

Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de locuințe.

Criteriile-cadru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora autoritățile stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completarile ulterioare (Anexa 11).

Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest scop, stabilesc și încasează chiria și pot vinde apartamentele numai la cererea chiriașilor care le ocupă, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitanților (achitând integral prețul locuințelor din sursele proprii și/sau credite ipotecare contractate de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului (credite acordate prin programul Prima Casă), în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minim 15% din valoarea de vânzare, direct către autoritățile publice locale care administrează locuințele).

Sumele rezultate din vânzarea acestor apartamente se utilizează pentru construirea prin ANL a altor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.