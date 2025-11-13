Liviu Negoiță, reprezentant al Partidului Uniunea Social Liberală (PUSL), a anunțat joi că a decis să nu își înainteze candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care sunt organizate alegerile locale.

Negoiță a argumentat că legislația actuală și practicile aplicate în timpul scrutinului afectează grav democrația, menționând că primarii sunt aleși într-un singur tur de scrutin, obținând doar 20-25% din voturi, ceea ce le conferă o legitimitate îndoielnică.

El a subliniat că anunțarea alegerilor în grabă favorizează marile partide și finanțările consistente din bani publici, în timp ce controlul birourilor secțiilor de vot rămâne în mâinile acelorași formațiuni politice, deturnând competiția electorală.

În postarea sa publicată pe Facebook, Negoiță a precizat că refuză să participe la aceste alegeri tocmai pentru a nu valida „abuzurile evidente”.

Partidul Uniunea Social Liberală, alături de Negoiță, pledează pentru revenirea la sistemul de alegere a primarilor în două tururi, pentru dreptul candidaților de a avea reprezentanți în toate secțiile de vot și pentru obligativitatea organizării dezbaterilor publice între contracandidați.

”NU îmi depun candidatura pentru Primăria Capitalei! Atât legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiţi de legitimitate! Alegerile sunt anunţate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanţate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secţiilor de vot sunt controlate de aceleaşi partide. Pe astfel de premise, competiţia electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente! Cine nu are curaj să vină la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, spune Liviu Negoiţă, într-o postare pe Facebook.

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București sunt programate pentru data de 7 decembrie 2025, iar autoritățile au stabilit deja un calendar clar pentru principalele etape ale scrutinului.

Depunerea candidaturilor va avea loc între 11 și 17 noiembrie, urmând ca în zilele imediat următoare, 18 și 19 noiembrie, să fie primite eventualele contestații legate de admiterea sau respingerea candidaturilor. Astfel de contestații pot fi depuse atât de cetățeni, cât și de partide și alianțe politice, conform legislației în vigoare.

Toate contestațiile trebuie soluționate până la 20 noiembrie, termenul final fiind de 24 de ore de la înregistrarea acestora. Următoarea etapă include amplasarea panourilor electorale, care trebuie finalizată până pe 21 noiembrie, iar campania electorală va începe oficial pe 22 noiembrie.

Pe 24 noiembrie va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea numerelor de ordine pe buletinele de vot, iar tipărirea efectivă a buletinelor va fi realizată pe 2 decembrie, pregătind terenul pentru scrutinul propriu-zis.