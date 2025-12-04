În opinia directorului de la Poșta Română (CNPR), o companie de stat ajunge la maturitate atunci când poate fi delistată în mod strategic, folosind listarea pentru obținerea de lichidități temporare, iar ulterior compania poate fi readusă sub controlul statului.

Valentin Ștefan a subliniat că statul român nu înțelege complet mecanismele de plusvaloare generate de o eventuală delistare și a criticat abordarea birocratică actuală, care nu valorifică pe deplin potențialul companiilor de stat.

El a atras atenția asupra indicatorilor nefinanciari folosiți pentru eficientizarea companiilor de stat, menționând că un exemplu este numărul de brevete raportat la angajați, un indicator trecut în documentele oficiale, dar care în realitate nu contează. România se situează printre primele 50 de țări la numărul de brevete realizate, însă impactul acestor brevete în economia reală este redus, iar utilitatea lor la nivel național este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

„Nu reprezintă o prioritate pentru acţionariat (n.red. listarea companiei). Câte companii listează Guvernul în general? O să vedeţi că nu există. Sunt acele forme fără fond. Trebuie să le facem că ne cere cineva, dar în realitate, ca noi să înţelegem cât de importantă este o listare, nu se face. România, statul român, o să ajungă la o maturitate bună atunci când o să vedem o companie de stat delistată. Această nevoie de listare nu este una care trebuie făcută ca să-ţi atingi apogeul, ci o faci ca să-ţi atingi anumite nevoi. Ai nevoie de un inflow de cash pentru o perioadă şi îţi vinzi o parte din asset-uri. Când piaţa o cere, ţi le cumperi înapoi şi te delistezi. Aceste schimbări fac parte din viaţa normală a unei companii. Statul român nu cunoaşte aceste lucruri. Noi suntem încă la nivelul de plusvaloare. Care este plus valoarea unei delistări a unei companii? Acolo suntem”, a declarat Valentin Ștefan într-o conferinţă.

Directorul CNPR a criticat faptul că în cazul companiilor de stat care încearcă să dezvolte echipe de inovare și să investească în brevete se confruntă cu dificultăți de justificare în fața autorităților, iar calitatea brevetelor și impactul lor real nu poate fi calculat de funcționarii care nu au pregătirea necesară.

„Ăsta este un indicator pe care o instituţie care ar trebui să eficientizeze companiile de stat (n.red. AMEPIP) l-a trecut, l-a listat acolo, dar, în realitate, nu contează numărul brevetelor. România este undeva la primele 50 de ţări din lume la numărul de brevete realizate. Suntem o societate creativă, ştim să inventăm lucruri, dar plusvaloarea acestor brevete în economia reală este extrem de redusă. Suntem pe locul 27 din 27 de ţări ale Uniunii Europene când vine vorba de utilitatea brevetelor româneşti. Vorbim aici la nivel naţional. Vă daţi seama că o companie de stat, oricare ar fi ea, care de zeci de ani n-a mai avut conceptul acesta de a inova, că vine Curtea de Conturi şi spune, ‘De ce ai pus un buget de 5 milioane de lei într-o echipă care stă şi gândeşte şi care poate are un brevet odată la 3 ani?’ Cum îl justifici? S-a scos lucrul acesta. Deci, nu numărul lor contează, ci calitatea lor. Cum se calculează impactul pe care un brevet îl are în societate, într-o economie de piaţă? Se calculează foarte greu. Un funcţionar, un birocrat, nu poate calcula lucrul acesta că nu ştie cum să o facă, nu are pregătirea necesară”, a conchis acesta.

Tot joi, Compania Națională Poșta Română a organizat o conferință de presă cu ocazia lansării flotei operaționale modernizate și a primului oficiu poștal modular – ghișeu universal. Acestea sunt primele proiecte implementate sub noua identitate vizuală a companiei, marcând începutul unor schimbări operaționale și vizuale importante.