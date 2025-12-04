Decizia vine într-un moment sensibil, cu doar câteva săptămâni înainte de finalul anului, și a generat reacții în lanț din partea opiniei publice, dar și a unor actori politici. Creșterea este cu atât mai surprinzătoare cu cât ședințele Consiliului de Administrație au loc, în mod obișnuit, o dată pe lună, iar plata nu este condiționată de criterii suplimentare de performanță.

Votul decisiv pentru mărirea indemnizațiilor a fost dat de reprezentanții statului, prin Ministerul Transporturilor, acționar majoritar în cadrul companiei. În schimb, Fondul Proprietatea, acționar minoritar, s-a opus vehement propunerii. Adoptarea hotărârii are loc în același moment în care discuțiile despre listarea la bursă a companiei au fost suspendate, privatizarea fiind blocată pe motiv că este nevoie de un audit intern și de o reorganizare înainte de orice pas strategic.

Astfel, majorarea remunerării membrilor CA a ajuns să fie percepută ca o decizie controversată, luată într-un context lipsit de claritate privind viitorul companiei și lipsit de transparență în privința criteriilor și justificărilor economice.

Creșterea spectaculoasă a indemnizațiilor ridică probleme și în privința echității salariale. Membrii CA sunt remunerați exclusiv pentru prezența la ședințe, fără indicatori de performanță, rapoarte obligatorii sau responsabilități suplimentare care să justifice sumele acordate. În contrast, personalul din operațiuni — de la agenți de securitate până la lucrători tehnici, continuă să susțină întreaga activitate a celui mai mare aeroport al țării, cu salarii incomparabil mai mici.

Această diferență alimentează nemulțumirea publică și reînvie dezbaterile privind modul în care sunt gestionate companiile de stat și remunerate persoanele numite politic în structurile de conducere.

Decizia nu a trecut neobservată la nivel politic. Deși pozițiile oficiale sunt încă rezervate, surse din Ministerul Transporturilor au vorbit despre posibile reevaluări ale pachetelor de beneficii în companiile aflate în portofoliul statului. În același timp, analiștii economici atrag atenția că astfel de majorări riscă să submineze încrederea publică în reformarea companiilor de stat, într-un moment în care deficitul bugetar și discuțiile despre responsabilitatea fiscală sunt în prim-plan.

Majorarea indemnizațiilor ridică o serie de întrebări privind oportunitatea și necesitatea măsurii. De ce se dublează sau chiar se triplează remunerațiile membrilor CA într-un moment în care privatizarea este stopată? Care sunt criteriile de performanță care justifică sumele acordate? Și, mai ales, ce impact are această decizie asupra cheltuirii banilor publici și a încrederii în managementul companiilor strategice?

Deocamdată, conducerea CNAB nu a oferit justificări detaliate, iar Ministerul Transporturilor nu a prezentat o poziție oficială fermă. Până atunci, indemnizațiile rămân în vigoare, alimentând un scandal care riscă să se extindă în zilele următoare.