Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă cu impact amplu asupra regimului accizelor, vizând atât piaţa tutunului, cât şi pe cea a vinurilor.

Executivul afirmă că scopul principal este combaterea eliberării masive de ţigarete pentru consum în perioada premergătoare creşterii accizelor, dar şi integrarea micilor producători independenţi de vinuri liniştite într-un regim fiscal clar, aplicabil de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Documentul, care modifică titlul VIII din Codul fiscal, operează o serie de ajustări considerate necesare pentru a asigura echilibrul bugetar şi o aplicare unitară a legislaţiei privind produsele accizabile.

Potrivit Guvernului, ordonanţa introduce un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum de ţigarete în ultimele trei luni înainte de majorarea accizelor. Executivul a transmis că măsura este menită să reducă practica stocărilor mari realizate înaintea creşterilor de taxe, practică ce dezechilibrează piaţa şi afectează încasările bugetare.

Totodată, sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea acestor reguli de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii sau destinatarii certificaţi.

O altă modificare importantă vizează introducerea micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize.

Guvernul a explicat că este stabilit momentul eliberării pentru consum care generează plata accizelor, precum şi o dispoziţie tranzitorie pentru vinurile comercializate începând cu 1 august 2025, când a apărut obligaţia fiscală, până la intrarea în vigoare a noilor norme. Executivul consideră că măsura oferă claritate şi evită litigii privind tratamentul fiscal al acestor produse.

„Actul normativ instituie, în vederea diminuării practicii de eliberare pentru consum masivă de ţigarete înainte de majorarea nivelului accizelor, un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum, de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, importatorii autorizaţi sau destinatarii certificaţi, în ultimele 3 luni calendaristice înainte de majorarea nivelului accizelor. O altă prevedere vizează instituirea unor reglementări exprese privind introducerea micilor producători independenţi de vinuri liniştite în categoria plătitorilor de accize, stabilirea momentului eliberării pentru consum care atrage plata accizelor la bugetul de stat şi obligaţia de plată a accizelor ca urmare a introducerii prin Legea nr. 141/2025 a unui nivel de acciză pentru vinurile liniştite. Totodată, se instituie o dispoziţie tranzitorie privind termenul de plată a accizelor pentru vinurile liniştite comercializate de către micii producători independenţi începând cu data de 1 august 2025, dată de la care a intervenit obligaţia de plată a accizelor şi până la intrarea în vigoare a noilor prevederi”, se arată în comunicatul oficial al Guvernului României.

Ordonanţa mai introduce în categoria produselor supuse accizelor nearmonizate tutunul pentru mestecat şi tutunul pentru uz nazal, pentru care, începând cu 15 decembrie, se aplică o acciză de 1.172,45 lei/kg. Operatorii care produc, achiziţionează sau importă aceste tipuri de tutun vor avea obligaţia de a se autoriza la autoritatea competentă.

Documentul stabileşte şi limite privind transportul ocazional al produselor din tutun destinate uzului personal de către persoane fizice, în special pentru produsele destinate inhalării fără ardere şi pentru tutunul de mestecat sau uz nazal.

Guvernul apreciază că aceste prevederi vor asigura o aplicare unitară a legislaţiei şi vor contribui la combaterea introducerii ilegale pe piaţă a produselor supuse accizelor nearmonizate.

„Totodată, se introduc prevederi referitoare la caracterul ocazional al transportului de produse accizabile destinate uzului propriu, efectuat de persoane fizice şi se stabilesc unele limite cantitative maxime în cazul persoanelor fizice care introduc ocazional, în scop personal, produse care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere şi tutun pentru mestecat/uz nazal de pe teritoriul altor state membre, în vederea asigurării unei aplicări unitare a legislaţiei privind produsele accizabile şi a combaterii introducerii ilegale pe piaţă a produselor din tutun supuse accizelor nearmonizate”, precizează Executivul.

Tot în cadrul ordonanţei este prevăzută înfiinţarea unui Registru electronic de evidenţă centralizată a sancţiunilor, gestionat pe baza raportărilor realizate de Autoritatea Vamală Română, ANAF şi Ministerul Afacerilor Interne.

Executivul a decis şi suspendarea până la 1 noiembrie 2026 a obligativităţii emiterii bonului fiscal cu cod QR şi cu identificarea fiscală a beneficiarului, justificând măsura prin necesitatea acordării unui timp suplimentar pentru conformarea operatorilor economici, în condiţiile în care implementarea cerinţelor tehnice nu ar fi depins exclusiv de aceştia.