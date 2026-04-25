În Germania, există o regulă legală care limitează numărul de monede ce pot fi folosite la o plată. Potrivit legislației privind moneda, comercianții nu sunt obligați să accepte mai mult de 50 de monede într-o singură tranzacție.

Această limită se aplică indiferent de valoarea monedelor. Astfel, regula este valabilă pentru toate tipurile de monede euro, de la cele de 1 cent până la cele de 2 euro, inclusiv monedele comemorative germane.

Textul legal arată că, în cazul unei plăți realizate cu monede euro sau monede comemorative, nimeni nu este obligat să accepte mai mult de 50 de monede. Practic, orice sumă care depășește acest prag poate fi refuzată de comercianți.

Măsura are rolul de a evita situațiile în care magazinele sunt nevoite să gestioneze cantități mari de mărunțiș, ceea ce poate îngreuna procesul de plată și activitatea casierilor, potrivit ruhr24.de.

Noua regulă îi vizează în special pe cei care obișnuiesc să plătească folosind monede adunate în pușculițe sau alte recipiente. În astfel de cazuri, dacă numărul monedelor depășește limita legală, comerciantul poate refuza plata. Clienții trebuie fie să reducă numărul monedelor folosite, fie să aleagă o altă metodă de plată.

Deși regula este în vigoare, în practică situațiile de acest tip sunt mai rare. Potrivit unui studiu realizat de Banca Federală a Germaniei în 2023, germanii nu folosesc frecvent cantități mari de mărunțiș la cumpărături.

Datele arată că o persoană are, în medie, aproximativ 12 monede în portofel, ceea ce se află mult sub limita impusă de lege.

În același timp, tendința din Germania arată o reducere treptată a utilizării monedelor de valoare mică.

Monedele de 1 și 2 cenți sunt printre cele mai răspândite în portofele, însă există un proces de diminuare a utilizării lor în tranzacțiile zilnice. În schimb, monedele de 50 de cenți sunt mai rar întâlnite.

Această evoluție este legată atât de preferințele consumatorilor, cât și de costurile asociate gestionării numerarului. Tot mai multe plăți sunt realizate electronic, iar utilizarea monedelor scade treptat.

Legea care limitează numărul de monede acceptate la plată se înscrie în acest context mai larg, în care utilizarea numerarului, în special a mărunțișului, este în scădere.