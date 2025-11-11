Moneda națională a avut marți, 11 noiembrie 2025, o evoluție mixtă pe piața valutară, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Leul s-a depreciat semnificativ în fața francului elvețian, dar a câștigat teren față de euro, dolarul american și lira sterlină. În același timp, prețul aurului a consemnat o creștere notabilă, în timp ce indicii ROBOR și IRCC s-au menținut la valori stabile, semnalând o perioadă de echilibru în piața monetară.

Potrivit datelor BNR, francul elvețian a fost cotat la 5,4772 lei, ceea ce reprezintă „cel mai ridicat nivel înregistrat în luna noiembrie”. Moneda elvețiană a câștigat peste doi bani față de leu în doar o zi, pe fondul unei tendințe de apreciere globală a francului, considerat activ de refugiu în perioade de volatilitate economică.

Analiștii financiari pun această evoluție pe seama incertitudinilor de pe piețele internaționale, care determină investitorii să se orienteze către monede stabile, precum francul elvețian sau dolarul american.

În schimb, leul românesc a reușit să se aprecieze față de celelalte valute majore. Euro a fost cotat la 5,0845 lei, în scădere ușoară față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american a coborât la 4,3934 lei. De asemenea, lira sterlină a fost evaluată la 5,7726 lei, leul câștigând peste un ban și jumătate în raport cu moneda britanică.

Această evoluție indică o stabilitate relativă a cursului leului în raport cu principalele monede de referință, pe fondul intervențiilor prudente ale BNR și al nivelului de lichiditate existent în piață.

Tot potrivit datelor publicate de banca centrală, prețul gramului de aur a crescut cu peste 8,5 lei, ajungând la 584,9749 lei. Creșterea vine în contextul în care metalul prețios rămâne o alternativă preferată de investitori în perioade de incertitudine economică și fluctuații valutare.

Evoluția aurului este influențată atât de variațiile cursului dolarului, cât și de prețul internațional al metalului, care a revenit pe un trend ascendent în ultimele săptămâni.

Pe piața interbancară, ratele de referință pentru credite s-au menținut la nivelurile din zilele precedente. Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,29%, nivel care servește drept bază pentru calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de 2019. În același timp, „indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 6,44%.”

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei.

Evoluția acestuia este strâns legată de nivelul dobânzilor-cheie stabilite de BNR și de lichiditatea existentă în sistemul bancar.

Pentru creditele acordate după 2019, este utilizat Indicele de Referință pentru Creditele acordate Consumatorilor (IRCC), care va fi de 6,06% în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, urmând să scadă la 5,68% în primul trimestru din 2026. IRCC este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la care se împrumută băncile între ele, și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.