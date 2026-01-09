Comisia Europeană a publicat vineri, 9 ianuarie, un set de orientări detaliate privind aplicarea regulamentului UE asupra subvențiilor străine, menite să sporească transparența și previzibilitatea pentru companii, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Documentul explică clar cum va fi evaluată intervenția Comisiei atunci când o întreprindere activă pe piaţa internă a UE a primit o subvenţie din partea unui stat non-UE şi dacă aceasta provoacă denaturări ale concurenţei.

În primă fază, se analizează dacă subvenţia întăreşte poziţia competitivă a firmei în UE, iar în cazurile în care ajutorul nu vizează activităţi în Uniune, este analizat dacă acesta ar putea fi folosit pentru subvenţionare încrucişată pe piaţa UE. Apoi, se evaluează impactul asupra comportamentului concurenţial şi asupra dinamicii pieţei, inclusiv printr-o serie de exemple orientative de subvenţii care pot fi considerate distorsionante.

Orientările mai includ criterii pentru evaluarea ofertelor în procedurile de achiziţii publice: dacă o firmă a beneficiat de subvenţii străine care ar fi putut influenţa termenii ofertei, Comisia va compara dacă oferta este anormal de avantajoasă faţă de celelalte şi va analiza în ce măsură avantajul provine din subvenţie sau din alţi factori.

Un alt element explicat este testul comparativ pentru a echilibra efectele negative şi cele pozitive ale unei subvenţii. Dacă beneficiile specifice ale subvenţiei depăşesc denaturările, Comisia poate decide să nu formuleze obiecţii; în caz contrar, poate solicita angajamente sau impune măsuri corective.

De asemenea, noile orientări stabilesc condiţiile în care Comisia poate cere notificarea prealabilă a unor operaţiuni de concentrare economică sau a contribuţiilor financiare străine în achiziţii, inclusiv cazurile în care nu există obligaţia legală de notificare, dar există indicii privind acordarea unor subvenţii în ultimii trei ani.

Sunt prevăzute şi excepţii, precum achiziţii publice de valoare redusă, subvenţii mai mici de 4 milioane euro şi situaţii extraordinare.

Regulamentul privind subvenţiile străine a intrat în vigoare la 13 iulie 2023 şi oferă Comisiei instrumentele necesare pentru a combate denaturările concurenţiale provocate de ajutoarele externe pe piaţa internă a UE.

Conform obligaţiilor prevăzute în regulament, orientările trebuiau publicate până la 13 ianuarie 2026, iar până la 14 iulie 2026 Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport de punere în aplicare, însoţit eventual de propuneri legislative.