Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat miercuri, cu unanimitate de voturi, proiectul cunoscut drept „legea Nordis”, care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează sumele pe care dezvoltatorii le pot solicita ca avans. Toți cei 301 deputați prezenți au votat pentru adoptare.

Deputatul Florin Roman a explicat că principala modificare adusă de lege privește reducerea avansului maxim.

„Cea mai importantă noutate e că dacă în forma Senatului dezvoltatorii imobiliari putea percepe un avans de până la 70%, în formula adoptată de noi la Camera Deputaților, pe cele trei etape – taxă de rezervare, structură de rezistență și instalații – avansul este de 50%. Deci, practic, o măsură care vine în beneficiul celui care cumpără de bună credință, dar și al dezvoltatorului care știe exact ce procent poate încasa ca avans și are anumită predictibilitate”, a explicat deputatul liberal.

O altă modificare importantă vizează modul în care dezvoltatorii pot utiliza sumele plătite în avans de către cumpărători.

„Nu se va mai putea proceda ca înainte, adică nu pot să iei banii de la cetăţeni ca să-i faci un apartament şi să finanţezi, practic, construcţia unui alt imobil. Totodată, foarte important, aceşti bani vor fi cheltuiţi doar cu semnătura dirigintelui de şantier, el va da bun de plată şi, practic, există un dublu control asupra acestei măsuri”, a precizat Florin Roman.

Conform legii, toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite doar pentru continuarea proiectului respectiv.

Legea introduce și restricții suplimentare privind modificările ulterioare ale proiectelor imobiliare.

Deputatul Roman a explicat că notarea în autorizația de construire pentru fiecare apartament va elimina practica prin care unii dezvoltatori obțineau o autorizație pentru un număr limitat de locuințe, dar, „în fapt, prin recompartimentări sau alte tertipuri, vindeau un număr mai mare de apartamente”.

„E o lege bună pentru români, mă bucur că ați votat cu toții. Am făcut ceea ce trebuie pentru oameni și am făcut, chiar dacă mai târziu, niște lucruri. Important este să învățăm din greșeli și să le reparăm”, a declarat Florin Roman, după vot.

Potrivit noilor prevederi, dezvoltatorii imobiliari pot solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al construcției:

-până la 10% la momentul rezervării;

-25% după finalizarea structurii de rezistență;

-20% la finalizarea instalațiilor.

Un alt element cheie introdus de lege este preapartamentarea. Aceasta presupune că fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul supraînscrierilor și al vânzărilor multiple ale aceluiași apartament.

Proiectul a fost semnat de 72 de deputați – patru de la PNL și 68 de la PSD – printre inițiatori aflându-se și fostul lider al social-democraților, Marcel Ciolacu.