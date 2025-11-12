În situația în care măsurătorile arată că un proprietar deține mai mult teren decât figurează în acte, există soluții legale pentru a regulariza situația, fără costuri suplimentare și fără complicații majore.

Dacă excedentul de teren nu depășește 15% pentru terenurile situate în intravilan sau 5% pentru cele din extravilan, proprietarii se pot înscrie direct în cartea funciară pe baza documentației cadastrale și a unei declarații pe propria răspundere, simplificând astfel procesul de regularizare.

În cazul în care suprafața suplimentară depășește aceste limite, prima soluție recomandată este notarea posesiei în cartea funciară. Prin această metodă, proprietarii se înscriu ca posesori ai terenului, iar după trei ani de posesie continuă și neîntreruptă, devin automat proprietari asupra suprafeței suplimentare. Această procedură necesită documente precum certificat de testare fiscală, documentație cadastrală, istoricul de rol și proces verbal de vecinătate semnat de toți vecinii.

Dacă notarea posesiei în cartea funciară nu este posibilă, o altă variantă legală este uzucapiunea, care poate fi de 10 sau 30 de ani, în funcție de caz. Proprietarii trebuie să poată aduce probe care să demonstreze existența unei posesii utile pe perioada solicitată de lege. În acest caz, dobândirea proprietății se realizează prin hotărâre judecătorească, consolidând dreptul legal asupra terenului suplimentar.

