Legislația permite montarea unei stații de încărcare în parcarea blocului, însă procedura presupune acordul asociației, verificări tehnice obligatorii și costuri suportate integral de proprietarul care solicită instalarea.

Interesul pentru mașinile electrice crește constant, iar mulți proprietari care locuiesc la bloc caută soluții pentru a-și încărca vehiculele în apropierea locuinței.

Montarea unei stații de încărcare în parcarea unui condominiu este legal posibilă, însă procedura este strictă și implică atât aprobarea comunității, cât și lucrări realizate exclusiv de specialiști autorizați.

Deși un proprietar poate avea un loc de parcare în folosință exclusivă, terenul din jur și infrastructura blocului sunt părți comune, ceea ce face imposibilă montarea unei stații fără acordul asociației. Solicitarea trebuie formulată în scris și discutată într-o ședință oficială, unde proiectul poate fi aprobat cu majoritatea celor prezenți.

În practică, administratorii solicită și acordul vecinilor direcți pentru a evita conflicte legate de acces sau poziționare.

Aprobarea nu poate fi refuzată pe motive subiective, însă asociația poate cere modificarea amplasamentului dacă lucrarea ar bloca circulația sau ar afecta alte utilități.

După obținerea acordului, urmează partea tehnică, considerată cea mai importantă etapă a proiectului. Stația de încărcare trebuie conectată fie la instalația apartamentului, fie printr-un branșament separat, în funcție de capacitatea rețelei existente. În multe situații, este necesară o creștere a puterii instalate, lucru posibil doar cu avizul operatorului de distribuție.

Toate aceste operațiuni pot fi făcute doar de electricieni autorizați ANRE, care verifică instalația blocului, stabilesc dacă există riscuri și proiectează soluția tehnică astfel încât să respecte normele de siguranță. Asociația poate solicita prezentarea proiectului înainte de începerea lucrărilor.

Regulile sunt clare în privința finanțării. Dacă stația este solicitată de un singur proprietar, toate cheltuielile — echipament, cabluri, lucrări și eventualele modificări ale instalației electrice — sunt suportate exclusiv de acesta.

Pentru a elimina orice discuție legată de facturi, consumul este contorizat separat, iar energia utilizată pentru încărcarea vehiculului este plătită direct de proprietar. Asociația nu poate fi obligată să suporte costuri suplimentare și nu poate fi trasă la răspundere pentru consumul generat de stație.

Amplasarea stației este permisă pe locul de parcare al solicitantului sau într-o zonă stabilită de comun acord cu asociația. Normele interzic instalarea pe fațada blocului, în casa scării sau în spații tehnice care nu sunt prevăzute pentru astfel de echipamente. Stația trebuie amplasată astfel încât să nu blocheze accesul altor locatari, iar cablurile nu pot traversa zone de circulație fără protecție.

Dacă spațiul este insuficient sau amplasamentul ridică riscuri, asociația poate solicita mutarea instalației într-un punct mai sigur.