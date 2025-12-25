Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru presa rusă că, dacă va fi nevoie, o convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump poate fi organizată fără dificultăți, chiar și în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Potrivit acestuia, deși perioada sărbătorilor presupune un ritm mai lent al activităților oficiale, mecanismele de comunicare rămân funcționale. Peskov a precizat însă că, în acest moment, nu există convorbiri programate în agenda celor doi lideri.

„Sărbătorile de Crăciun se apropie, de fapt, au început deja. Viaţa în această perioadă se desfăşoară într-un ritm mai lent. Dar, dacă va fi necesar, avem posibilitatea de a organiza [o conversaţie] destul de prompt”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Declarațiile vin într-un context în care sunt intensificate discuțiile despre posibile soluții diplomatice pentru conflictul din Ucraina, fără ca autoritățile ruse să anunțe oficial vreo inițiativă concretă.

Un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM arată că majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026. Potrivit cercetării, 70% dintre respondenți consideră că anul viitor va fi mai reușit decât cel actual, iar peste jumătate dintre aceștia leagă această perspectivă de încheierea operațiunii militare, transmite Reuters.

Reprezentanții institutului au explicat că principalul motiv al acestui optimism este posibilitatea atingerii obiectivelor stabilite de conducerea rusă, în conformitate cu interesele naționale prezentate de președinte. În sondaj au fost intervievate aproximativ 1.600 de persoane.

În sondajele anterioare de final de an, VTsIOM a evidențiat consolidarea sprijinului public pentru autoritățile de la Moscova, însă nu a oferit date clare privind așteptările legate de finalul conflictului.

Datele furnizate de institutul independent Levada indică faptul că aproximativ două treimi dintre ruși susțin convorbirile de pace. Acesta ar fi cel mai ridicat nivel de susținere pentru negocieri de la începutul conflictului din Ucraina.

Institutul Levada, desemnat drept „agent străin” conform legislației ruse, arată că interesul pentru soluții diplomatice este în creștere, pe fondul prelungirii războiului și al impactului acestuia asupra societății.

În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj cu ocazia Ajunului Crăciunului, adresat cetățenilor ucraineni. Acesta a vorbit despre dorința de pace și despre lupta continuă pentru obținerea ei.

„«Să piară», ar putea gândi fiecare dintre noi”, a spus Zelenski, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin. „Dar atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, desigur, noi cerem ceva mai măreț”, scrie Kyiv Independent.

Zelenski a arătat că ucrainenii cer pace pentru țara lor, luptă pentru ea și se roagă pentru acest obiectiv. El a transmis speranța ca fiecare familie să trăiască în armonie, iar copiii să se bucure de daruri, zâmbete și credință în bine.

„Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Și ne rugăm pentru ea. Și o merităm”, a declarat Zelenski.

Mesajul său a inclus și speranța că binele și adevărul vor învinge, subliniind dorința unei victorii a păcii și a continuității statului ucrainean. Declarațiile au fost făcute în contextul continuării atacurilor ruse asupra Ucrainei în perioada premergătoare sărbătorilor.