Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat marți critici dure la adresa coaliției de guvernare, afirmând că aceasta arată semne de „impotență politică” din cauza blocajului în privința reformei administrației centrale și locale. Liderul maghiar susține că deciziile esențiale întârzie de mai bine de trei luni, ceea ce pune în pericol construirea bugetului pe 2026.

”Vom discuta în săptămâna viitoare. În această săptămână nu avem şedinţa coaliţiei. Săptămâna trecută s-a stabilit că după alegerile din Bucureşti ne vom întâlni şi trebuie să ieşim din acest impas cu reforma pe administraţia locală şi centrală. Dacă nu reuşim să facem acest pas în decembrie, e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislaţia actuală”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că, potrivit legislației în vigoare, în special Legea 63/2010, stabilirea plafoanelor salariale pentru administrația centrală și locală este esențială.

”Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislaţia, nu putem construim un buget diferit decât am avut în 2025. De aceea, eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuţii Oricum, în acest moment, e o critică din partea mea către noi înşine, părem ca o coaliţie politic impotentă. Deci, pur şi simplu, de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a afirmat Kelemen Hunor.

Blocajul în implementarea reformei administrației, care include și reducerea cheltuielilor salariale în sectorul public, riscă astfel să afecteze planificarea bugetară și funcționarea autorităților locale și centrale în noul an fiscal.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, asigurând că plecarea acestuia nu afectează funcționarea coaliției și că guvernul va continua să opereze în mod normal. Hunor a subliniat că decizia lui Moșteanu este una personală, independentă de vreo presiune externă sau de la alte partide.

”Pleacă ministrii, vin alţi ministrii. Dacă a plecat un ministru, indiferent de ce ministru vorbim, guvernul şi coaliţia merge mai departe. USR-ul va veni cu o propunere. Sunt convins că în câteva zile, că nici ei nu cred că au interesul să meargă până la termenul constituţional cu interimatul domnului ministru de la Economie şi lucrurile vor intra pe un făgaş normal”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi24, întrebat dacă a clătinat plecarea lui Ionuţ Moşteanu din Guvern coaliţia de guvernare.

Referitor la profilul viitorului ministru al Apărării, liderul UDMR a fost foarte clar: acesta trebuie să fie un civil.

”Un ministru civil, categoric. Deci deciziile politice trebuie luate de civili, nu de militari. Nu asta era problema lui Moşteanu, că n-a făcut armată. Deci nu cred că acolo trebuie să mergem”.

El a mai adăugat că competențele și cunoștințele în domeniul securității naționale sunt esențiale, însă experiența militară nu reprezintă o condiție obligatorie pentru a ocupa funcția.