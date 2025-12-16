Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că întârzierea acordului între partidele coaliției de guvernare asupra reducerilor de cheltuieli în administrația centrală și locală riscă să conducă la aprobarea bugetului pe anul viitor pe baza legislației actuale.

În acest caz, eventualele ajustări financiare necesare pentru reducerea cheltuielilor publice ar urma să fie operate prin ordonanțe-trenuleț.

”Noi, din păcate, pe administraţia centrală şi locală, nu am reuşit să luăm o decizie. Aici vorbim de reduceri de cheltuieli, nu vorbim de reduceri salariale, fiindcă cu asta nu sunt nici eu de acord, în condiţiile în care puterea de cumpărare oricum e mai mică, fiindcă inflaţia a fost destul de mare, dar o decizie trebuie luată. Noi întârziem cu bugetul, venim cu legea bugetului abia în ianuarie, în sfârşit de ianuarie, nu mai avem cum şi până atunci ar trebui să luăm o decizie şi să punem în aplicare acea decizie, altfel tu trebuie să construieşti bugetul pe legislaţia actuală, asta înseamnă pe legea 63 din 2010, care stabileşte plafoanele pentru fiecare UAT din România, în funcţie de categoria UAT-ului. Şi dacă tu stabileşti pe legea bugetului pe legislaţia actuală, înseamnă că anvelopa salarială nu poate să fie diferită decât era în 2025, că lucrez cu aceleaşi cifre”, a explicat Kelemen Hunor, la Digi 24, luni seară.

Kelemen Hunor a subliniat că reducerea cheltuielilor nu reprezintă un proces complicat, ci mai degrabă o chestiune relativ simplă, cu un impact politic important. El a precizat că nu se discută despre reduceri salariale, acestea nefiind agreate, având în vedere puterea de cumpărare deja afectată de inflație. Totuși, a fost necesară luarea unei decizii pentru ca bugetul să poată fi construit corect.

”În momentul în care se aprobă legea bugetului, trebuie construită pe legislaţia actuală. După aceea poţi să vii cu artificii gen ordonanţele-trenuleţ prin care opreşti angajările şi aşa mai departe, dar este ceva ce nu doresc să se întâmple, fiindcă nu e corect să aprobi legea bugetului şi după aceea să vii cu ordonanţa-trenuleţ sau înainte, să aprobi legea bugetului, şi dai o ordonanţă prin care o grămadă de chestiuni sunt suspendate sau sunt blocate”, a afirmat Kelemen.

Liderul UDMR a explicat că, dacă legea bugetului va fi aprobată fără aceste decizii, va trebui să se respecte legislația actuală, ceea ce înseamnă că plafoanele pentru fiecare unitate administrativ-teritorială rămân neschimbate, iar anvelopa salarială nu poate fi diferită de cea din 2025. Eventualele ajustări ulterioare ar putea fi operate prin ordonanțe, însă această variantă nu este de dorit, fiind considerată inechitabilă.

Kelemen Hunor a adăugat că, dacă decizia privind reducerile de cheltuieli va fi luată înainte sau imediat după Crăciun, Guvernul ar putea angaja răspunderea parlamentară pentru modificările propuse într-o sesiune extraordinară. El a subliniat că procesul nu este complicat, dar are implicații politice, iar diferențele de abordare între PNL și PSD au întârziat atingerea unui consens.