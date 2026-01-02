Debutul anului 2026 aduce un semn de ușurare pentru românii care au credite cu dobândă variabilă în lei. Banca Națională a României a anunțat, la finalul lunii decembrie 2025, o scădere a Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), care ajunge la 5,68% pe an. Este o corecție importantă, mai ales dacă ținem cont că nivelul anterior, de 6,06%, reprezenta un maxim istoric.

Această evoluție marchează prima reducere notabilă după mai multe trimestre în care ratele au fost puse sub presiune constantă, iar costurile creditelor au crescut accelerat. Pentru mulți debitori, scăderea indicelui reprezintă o gură de aer după o perioadă dificilă.

IRCC este principalul reper folosit de bănci pentru stabilirea dobânzilor variabile la creditele acordate populației în lei. Indicatorul este calculat pe baza tranzacțiilor reale din piața interbancară și reflectă media dobânzilor zilnice dintr-un trimestru anterior. Valoarea publicată la sfârșitul anului 2025 se bazează pe datele din trimestrul al treilea, oferind o imagine fidelă a condițiilor financiare din acea perioadă.

Conform reglementărilor în vigoare, dobânda finală a unui credit este formată din IRCC, la care se adaugă marja fixă a băncii, stabilită la semnarea contractului. Deși marja rămâne neschimbată, variațiile trimestriale ale IRCC influențează direct valoarea ratelor lunare.

Reducerea IRCC nu se reflectă instantaneu în ratele plătite de clienți. Băncile aplică noua valoare abia după recalcularea trimestrială, astfel că primele scăderi vor fi vizibile începând cu primele luni din 2026. Potrivit expertului financiar Claudiu Trandafir, ajustarea indicelui va duce la rate mai mici încă din luna ianuarie pentru creditele cu dobândă variabilă, într-un context în care volumul creditelor noi se situează la câteva miliarde de euro.

„Ratele la creditele cu dobândă variabilă vor înregistra scăderi de la începutul lunii ianuarie, datorită modificării IRCC de la 6,06% la 5,68%. La nivelul creditelor noi, vorbim de un volum mediu de aproximativ 4,5 miliarde de euro, fără refinanțări”, a transmis expertul financiar Claudiu Trandafir, potriivit Digi24.ro.

În paralel, piața creditelor trece prin schimbări structurale. Deși numărul total al împrumuturilor este în scădere, creditele ipotecare câștigă tot mai mult teren, ajungând să reprezinte peste jumătate din totalul finanțărilor acordate populației.

Estimările economiștilor indică o continuare a trendului descendent, însă într-un ritm moderat. Pe fondul temperării inflației și al unei relative stabilități economice, IRCC ar putea coborî ușor în cursul anului 2026, apropiindu-se de nivelurile din vara lui 2025. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu este vorba despre reduceri spectaculoase.

Scăderea ratelor va fi una graduală, iar o relaxare mai consistentă a costurilor creditelor ar putea fi resimțită abia în anii următori, în absența unor dezechilibre economice majore.

Peste 400.000 de români vor resimți direct efectele scăderii indicelui de referință care stă la baza dobânzilor variabile. Acesta a coborât de la pragul record de peste 6% la 5,68%, ceea ce se traduce prin economii concrete la ratele lunare.

„Sub 5,6% în trimestrul doi. Vom avea spre 50 de puncte de bază reducerea IRCC, în prima parte a anului. Fundamentul este lichiditatea mare din piaţă, principalul beneficiar al acestei lichidități este statul, care se împrumută mai ieftin”, a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

În cazul unui credit ipotecar de 300.000 de lei contractat pe 30 de ani, reducerea este de ordinul câtorva zeci de lei, ajungând la aproximativ 80 de lei pe lună.

„În momentul în care scad creditele cu dobândă variabilă, automat vin şi cele cu dobândă fixă, ne aşteptăm la o reglare a pieţei”, a explicat Cătălin Marin, broker de credite.

Irina Ștefan, broker de credite, a explicat că dobânzile fixe sunt cu două-trei puncte procentuale mai mici decât cele variabile. Ea a precizat că dobânda fixă medie se estimează la 5,5%, în timp ce dobânda variabilă totală, care include IRCC și marja băncii, depășește 8%. De asemenea, ea a oferit un exemplu: pentru un credit de 300.000 de lei, rata actuală este în jur de 2.100 de lei, iar dacă s-ar opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, aceasta ar scădea la aproximativ 1.700 de lei, adică cu 350 de lei mai puțin.