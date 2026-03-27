Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC) a declarat că Strâmtoarea Ormuz este închisă pentru navele care se îndreaptă spre sau provin din porturi asociate cu ceea ce Teheranul numește „dușmanii sioniști-americani”.

Potrivit declarațiilor publicate de agenția Sepah News și citate de presa internațională, măsura vizează inclusiv traficul maritim al statelor considerate aliate ale adversarilor Iranului, indiferent de destinație sau rută.

„În această dimineață, în urma minciunilor președintelui american corupt, care a afirmat că strâmtoarea Ormuz era deschisă, trei nave container de diferite naționalități au fost întoarse din drum după un avertisment din partea Marinei IRGC”, a declarat Garda pentru site-ul de știri Sepah News. „Circulația oricărei nave «spre și dinspre» porturile de origine aparținând aliaților și susținătorilor dușmanilor sioniști-americani, către orice destinație și prin orice coridor, este interzisă”, a adăugat aceasta.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Situația geopolitică dintre Statele Unite și Iran se află într-un punct critic, pe fondul unor informații contradictorii privind posibile operațiuni militare, dar și inițiative diplomatice menite să evite un conflict de amploare în Orientul Mijlociu.

Surse media internaționale și regionale indică atât pregătiri militare intense, cât și discuții avansate pentru un posibil acord de detensionare.

Potrivit agenției Tasnim, afiliată structurilor militare iraniene, Iranul ar putea mobiliza peste un milion de soldați în cazul unei invazii terestre a Statelor Unite.

În același context, surse apropiate forțelor armate iraniene afirmă că există o retorică tot mai agresivă împotriva Washingtonului, cu mesaje de rezistență totală în eventualitatea unui conflict direct.

De asemenea, este raportat un interes crescut al populației tinere pentru înrolarea în structuri paramilitare și militare, inclusiv miliția Basij și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Iranul transmite, de asemenea, că este pregătit să reacționeze în cazul unor acțiuni militare care ar viza Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul global de petrol.

Surse citate de publicații precum The Wall Street Journal și Axios indică faptul că în cercurile de decizie americane ar fi fost analizate scenarii de operațiuni militare în Iran, inclusiv:

posibile atacuri aeriene de amploare

operațiuni terestre limitate

intervenții asupra unor obiective strategice din apropierea rutelor petroliere

Printre ipotezele discutate s-ar fi aflat și acțiuni asupra unor zone cu rol strategic major în exportul de petrol iranian.

Totuși, aceleași surse sugerează că administrația americană ar prefera evitarea unui război prelungit și caută o soluție rapidă de încheiere a tensiunilor.

În paralel cu discuțiile militare, au apărut informații despre un posibil plan de pace în 15 puncte propus Iranului de către Statele Unite.

Printre condițiile vehiculate se numără:

deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigație liberă

limitarea programului de rachete iranian la scopuri defensive

reducerea implicării Iranului în conflictele regionale prin intermediari

restricții privind activitățile nucleare sensibile

cooperare cu organisme internaționale pentru monitorizarea materialelor nucleare

În schimb, ar putea fi oferită relaxarea sancțiunilor economice și sprijin pentru dezvoltarea energiei nucleare civile sub supraveghere internațională.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) ar fi anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime strategice din lume.

Potrivit presei de stat iraniene, orice navă care încearcă să traverseze această zonă riscă să fie supusă unor „măsuri severe”, iar accesul este restricționat inclusiv pentru transportul maritim asociat statelor considerate ostile.

Această decizie afectează direct fluxul global de energie, întrucât Strâmtoarea Ormuz este responsabilă pentru o parte majoră a exporturilor mondiale de petrol și gaze naturale.

În urma avertismentelor transmise de autoritățile iraniene, mai multe nave cargo internaționale au fost nevoite să își schimbe rutele și să evite zona.

Cel puțin trei nave de transport containere au fost redirecționate după ce au primit notificări privind riscurile tranzitului, semnalând o blocare de facto a uneia dintre cele mai aglomerate rute maritime globale.

Strâmtoarea Ormuz este un coridor maritim esențial, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Blocarea sau restricționarea severă a traficului în această zonă are potențialul de a genera: