Irakul a oprit producția de petrol la Rumaila, cel mai mare câmp petrolier al său, și a suspendat exporturile prin conducta Ceyhan, pe fondul creșterii atacurilor regionale ale Iranului, care încep să afecteze livrările țării. Ministerul Petrolului a explicat că Rumaila, operat de BP și care producea aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, a fost închis din cauza lipsei de petrol la terminalele de export din sudul Irakului.

Motivul invocat a fost blocarea Strâmtorii Ormuz, care împiedică navele să ajungă în porturile irakiene și să încarce petrol pentru piețele internaționale. Această oprire reduce aproape o treime din producția totală a Irakului, care în ianuarie a fost de 4,157 milioane de barili pe zi, conform surselor secundare OPEC, ceea ce îl face al doilea mare producător al grupului după Arabia Saudită.

Evenimentul este văzut ca o creștere importantă a riscurilor de aprovizionare, după atacurile recente ale Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf, inclusiv facilități din Arabia Saudită și Qatar, care au afectat piețele globale și au împins prețul petrolului Brent peste 80 de dolari pe baril.

În plus, îngrijorările privind securitatea locală au crescut. Tamer Badawi, cercetător la Royal United Services Institute din Londra, Anglia, a spus că închiderea Rumaila este probabil legată de temeri reale privind siguranța fizică a facilităților petroliere. El a amintit că un post militar din Basra a fost deja atacat în timpul războiului și că, în astfel de condiții, o rachetă rătăcită sau o dronă ar putea lovi și câmpurile petroliere irakiene.

„Închiderea Rumaila provine, cel mai probabil, din preocupări legitime privind securitatea fizică a facilităților petroliere. Un post militar din Basra a fost deja lovit în timpul războiului. Dacă s-a întâmplat asta, o rachetă rătăcită sau o dronă direcționată intenționat poate lovi și câmpurile petroliere irakiene”, a declarat Tamer Badawi.

Oprirea producției a înrăutățit problemele deja existente în nordul Irakului, unde mai multe câmpuri mari din Regiunea Kurdistan fuseseră deja închise preventiv luni. Autoritățile au anunțat că exporturile prin conducta Ceyhan, care duce țițeiul către coasta mediteraneană a Turciei, au fost oprite marți.

Această conductă, care poate transporta aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi, prelua petrolul din câmpurile kurde și îl trimitea la portul turcesc Ceyhan, permițând astfel Irakului să evite Strâmtoarea Ormuz, principala rută pentru o mare parte din țițeiul exportat prin terminalul de la Basra. Închiderea conductei împiedică, practic, ca petrolul din nord să ajungă pe piețele europene.