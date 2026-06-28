Ionuț Stroe contestă conducerea PNL: „Confundă voința lui Bolojan cu litera legii și atacă dreptul la justiție”
SURSA FOTO: Facebook - Ionuț Stroe
Deputatul Ionuț Stroe a reacționat dur față de comunicatul conducerii PNL, acuzând-o că atacă un principiu fundamental al democrației: dreptul fiecărui cetățean, inclusiv al membrilor de partid, de a apela la instanțele de judecată.
Într-o declarație oferită la Antena 3 CNN, Stroe a subliniat că accesul la justiție reprezintă esența statului de drept și a explicat de ce contestatarii lui Ilie Bolojan continuă lupta în instanță.
„A te adresa instanței nu este sabotaj”
Deputatul liberal a respins categoric ideea că acțiunile în instanță ar constitui un atac împotriva partidului. „Exercitarea dreptului de a apela la justiție este garantată de Constituție și nu poate fi calificată drept sabotaj”, a afirmat Stroe.
El a acuzat conducerea PNL că „confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii” și încearcă să delegitimeze demersurile făcute în fața instanțelor.
Presiuni asupra magistraților și o poziție net „nedemocratică”
Ionuț Stroe a criticat poziția conducerii PNL, considerând-o „deloc liberală sau democratică”, și a atras atenția asupra presiunii publice inacceptabile exercitate asupra magistraților.
„Această presiune asupra magistraților este o încercare de sabotaj și un atac la adresa independenței justiției”, a mai declarat deputatul liberal, invitând la reflecție asupra modului în care reacționează magistrații la astfel de comunicări.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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