Ionuț Stroe contestă conducerea PNL: „Confundă voința lui Bolojan cu litera legii și atacă dreptul la justiție”

Deputatul Ionuț Stroe a reacționat dur față de comunicatul conducerii PNL, acuzând-o că atacă un principiu fundamental al democrației: dreptul fiecărui cetățean, inclusiv al membrilor de partid, de a apela la instanțele de judecată.

Într-o declarație oferită la Antena 3 CNN, Stroe a subliniat că accesul la justiție reprezintă esența statului de drept și a explicat de ce contestatarii lui Ilie Bolojan continuă lupta în instanță.

Deputatul liberal a respins categoric ideea că acțiunile în instanță ar constitui un atac împotriva partidului. „Exercitarea dreptului de a apela la justiție este garantată de Constituție și nu poate fi calificată drept sabotaj”, a afirmat Stroe.

El a acuzat conducerea PNL că „confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii” și încearcă să delegitimeze demersurile făcute în fața instanțelor.

Ionuț Stroe a criticat poziția conducerii PNL, considerând-o „deloc liberală sau democratică”, și a atras atenția asupra presiunii publice inacceptabile exercitate asupra magistraților.

„Această presiune asupra magistraților este o încercare de sabotaj și un atac la adresa independenței justiției”, a mai declarat deputatul liberal, invitând la reflecție asupra modului în care reacționează magistrații la astfel de comunicări.