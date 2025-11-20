Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis după ședința de Guvern că nu consideră oportun ca, în contextul geopolitic actual, să fie reduse anvelopele salariale din anumite domenii ale administrației, precizând că presiunea bugetară este foarte mare și că tema va fi discutată din nou în coaliție săptămâna viitoare.

Ministrul a subliniat că sistemul național de apărare trebuie să rămână motivat, în condițiile intensificării amenințărilor de securitate din proximitatea României, și a insistat că soluțiile reale țin de reforma administrativ-teritorială și de adoptarea legii unice a salarizării, jalon ratat repetat în ultimii ani.

Moșteanu a arătat că discuțiile din coaliție pe pachetul de reformă administrativă au evidențiat diferențe de abordare, însă el și-a menținut opinia că o reducere a veniturilor în unele sectoare nu se potrivește „realităților istorice și zilnice” cu care se confruntă țara. El a explicat că nivelul cheltuielilor salariale – estimat la circa 150 de miliarde de lei anual – reprezintă o presiune bugetară considerabilă, dar că soluțiile trebuie să fie structurale, nu combinate cu măsuri care pot afecta sistemele esențiale ale statului.

„Vorbim despre reforma administrativă, acel pachet pe administraţie. Au fost discuţii în coaliţie, am prezentat atunci, a doua zi, punctul meu de vedere, în care am spus şi repet şi acum că nu cred că în momentul de faţă, la realităţile istorice pe care le trăim şi la realităţile zilnice pe care le trăim, este oportună reducerea de anvelope salariale, în anumite zone. Vor fi discuţii în continuare la nivel de coaliţie şi la nivel de guvern şi în final vom prezenta concluziile. Presiunea bugetară e mare, costurile cu cheltuielile salariale sunt mari, sunt undeva la 150 de miliarde pe an”, a explicat ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a precizat că o parte semnificativă din societate activează sub coordonarea Ministerului Apărării, incluzând militarii, dar și personalul din întreg sistemul național de securitate. În acest context, el a susținut că discuția privind reformele nu poate fi redusă strict la ajustări salariale, ci trebuie raportată la organizarea administrativ-teritorială.

El a afirmat că România nu va reuși să depășească blocajele financiare dacă va menține același număr de județe, instituții și primării, în condițiile în care multe dintre acestea nu reușesc să-și acopere nici măcar cheltuielile de funcționare.

Potrivit lui Moșteanu, reforma administrativ-teritorială este inevitabilă, indiferent cât de mult ar încerca anumite zone politice să o amâne. El a subliniat că al doilea element critic îl reprezintă legea salarizării unitare în sectorul bugetar, care avea termen inițial în PNRR pentru 2023, dar a fost amânată succesiv.

„Discuţia e mai amplă, în realitate. Noi încercăm să găsim acum nişte soluţii, să reparăm nişte lucruri care nu s-au făcut în trecut, şi vă spun foarte direct, soluţiile sunt două. O reformă administrativ-teritorială. Deci dacă noi, an şi an, continuăm cu acelaşi număr de judeţe, acelaşi număr de instituţii, acelaşi număr de primării în toată ţara, care abia reuşesc să-şi acopere cheltuielile de salarii şi de întreţinere, foarte puţin reuşesc să facă asta, n-o să ajungem nicăieri, o să avem aceste discuţii. (…) Deci trebuie reformă administrativ-teritorială şi oricât ar fugi unii de asta, tot aici o să ajungem. Şi doi, e vorba de legea salarizării în sistemul bugetar. Era un jalon stabilit pentru 2023, a tot fost amânat”, a punctat șeful MApN.

Ministrul a insistat că România se află „în ceasul al 13-lea” în privința adoptării acestei legi, care ar putea asigura transparență, echitate și previzibilitate pentru următorii ani.

El a menționat că premierul Ilie Bolojan a prezentat deja cifre care arată o situație bugetară deteriorată, creată în timp printr-un management public deficitar, și că Guvernul încearcă acum să redreseze rapid acest cadru fiscal instabil.

Moșteanu a spus că forma finală a pachetului administrativ va fi stabilită săptămâna viitoare, în discuție cu premierul și liderii coaliției, urmând să fie decis dacă acesta va fi adoptat înainte de alegeri sau imediat după. Din perspectiva sa, cel mai important aspect este ca noile reguli să fie în vigoare în momentul construcției bugetului pentru anul viitor.

Referindu-se la poziția sa privind sectorul apărării, Moșteanu a reiterat că nu consideră potrivită o diminuare a veniturilor personalului MApN în această perioadă și că își menține ferm punctul de vedere. Totuși, el a admis că deciziile finale sunt luate în cadrul unei coaliții extinse, cu patru partide și cu grupul minorităților, unde politicile sunt eterogene și compromisurile sunt inevitabile.

Întrebat dacă va continua să solicite excluderea MApN de la eventualele reduceri, ministrul a afirmat că întregul sistem național de apărare trebuie să rămână bine motivat, invocând incidentele recente în care drone rusești au fost detectate în apropierea granițelor României. El a explicat că situația de securitate regională se degradează și că acest lucru impune responsabilitate maximă în deciziile legate de personalul militar și de resursele puse la dispoziția apărării naționale.