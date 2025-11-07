Marius Ovidiu Isăilă, fost senator, a fost reținut de DNA, fiind suspectat de cumpărare de influență. Ancheta vizează promisiunea acestuia de a interveni pe lângă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita încheierea unor contracte între o companie privată și Romtehnica, societatea națională.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost citat pentru audieri și va depune mărturie în cadrul dosarului. Într-o postare pe Facebook, el a detaliat evenimentele care au avut loc.

Procurorii DNA au anunțat că l-au reținut pentru 24 de ore, începând cu 6 noiembrie 2025, pe I.M.O., suspectat de cumpărare de influență. Ancheta arată că, în octombrie 2025, acesta ar fi promis, printr-un martor, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării, mizând pe capacitatea acestuia de a influența conducerea Romtehnica pentru încheierea unor contracte între compania de stat și o firmă privată.