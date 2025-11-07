Ionuț Moșteanu, citat în audieri pentru Marius Ovidiu Isăilă
Marius Ovidiu Isăilă, fost senator, a fost reținut de DNA, fiind suspectat de cumpărare de influență. Ancheta vizează promisiunea acestuia de a interveni pe lângă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita încheierea unor contracte între o companie privată și Romtehnica, societatea națională.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost citat pentru audieri și va depune mărturie în cadrul dosarului. Într-o postare pe Facebook, el a detaliat evenimentele care au avut loc.
Ionuț Moșteanu a declarat pe Facebook că recent cineva a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, dar că a refuzat orice întâlnire și susține autoritățile în clarificarea situației, precizând că va fi martor în dosar.
„O persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica.
Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor”, a scris vineri pe Facebook Ionuț Moșteanu.
Ce spune DNA?
Potrivit procurorilor, fostul senator ar fi oferit, prin intermediul unui martor, promisiunea unei sume de 1 milion de euro destinată ministrului Apărării.
Fapta de cumpărare de influență a fost comisă de fostul senator în contextul recidivei postexecutorii, acesta având anterior o condamnare cu închisoarea pentru alte infracțiuni de corupție.
Procurorii DNA au anunțat că l-au reținut pentru 24 de ore, începând cu 6 noiembrie 2025, pe I.M.O., suspectat de cumpărare de influență. Ancheta arată că, în octombrie 2025, acesta ar fi promis, printr-un martor, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării, mizând pe capacitatea acestuia de a influența conducerea Romtehnica pentru încheierea unor contracte între compania de stat și o firmă privată.
‘Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată’, transmite DNA.
