Într-o discuție care a avut loc într-un restaurant din spatele Ateneului și care a fost înregistrată, avocata Adriana Mihaela Georgescu i-a spus omului de afaceri Jean-Paul Tucan de ce situația lui penală nu fusese rezolvată până atunci de Ion Ulici, directorul adjunct al RAR și fost consilier județean la Arad. Ea a spus că Ulici nu rezolvase situația pentru că aștepta ca Cătălin Predoiu, Mr. Schengen, să fie numit director al Serviciului Român de Informații, poziție din care ar fi avut mai multă putere, și că Ulici era „cel mai bun prieten” al lui Predoiu.

Ion Ulici a declarat pentru Qmagazine că a fost surprins când a citit stenogramele discuției. El a spus că nu are nicio implicare, că nu a discutat cu nimeni despre dosare penale și că se vedea doar ocazional cu Georgescu la ședințele Comisiei de Transport a PNL și la evenimente politice, unde ea căuta să se fotografieze cu cât mai mulți oameni.

De asemenea, Ulici a spus că până acum nu a fost audiat în dosarul DNA deschis împotriva Adrianei Georgescu și a lui Gheorghe Iscru. Dosarul vizează faptul că cei doi ar fi cerut mai mulți bani de la Jean-Paul Tucan, promițându-i că vor interveni pe lângă Nicușor Dan, Ilie Bolojan și procurori pentru a-i rezolva dosarele penale în care era acuzat de mai multe infracțiuni.

„Nu am cuvinte. E o nebună, cred că nu are țiglele pe casă. Nu am niciun fel de implicare. Nu am lăsat nimănui de înțeles că vorbesc cu cineva. Nu pot să cred, ce a spus femeia aceasta. M-am văzut ocazional cu ea, la ședințele Comisiei de Transport a PNL ului și la evenimente politice ale partidului, unde, de cele mai multe ori fugea să se fotografieze cu toți. Nu am discutat niciodată despre niciun dosar penal al nimănui cu această femeie”, a declarat Ulici.

În legătură cu Cătălin Predoiu, Mr. Schengen, Ulici a spus că ei sunt doar colegi care se cunosc de peste 20 de ani și că nu au o relație de prietenie.

El a mai explicat că nu a fost dat afară din funcția de director adjunct al Registrului Auto Român pentru că nu ar fi intervenit în favoarea lui Tucan, așa cum sugera Adriana Georgescu, ci pentru că a preluat alte atribuții în aceeași instituție unde lucrează de 25 de ani.