Dacă vrei să faci poze oficiale, sunt niște instrucțiuni clare care îți spun cum să stai. Atenție: nu ai voie să zâmbești! Trebuie să stai drept, să privești direct în cameră și să ai o expresie neutră, cu gura închisă. Acest lucru ajută programele de recunoaștere facială să te identifice mai ușor la aeroport sau la frontieră. Nu este doar o regulă strictă: poți încerca să zâmbești puțin cu gura închisă, dar riști ca poza să fie respinsă pentru pașaport sau buletin.

Karolina Turowska, expert în fotografii pentru acte oficiale, spune că expresiile exagerate fac mai greu de identificat o persoană în aeroport sau la controlul frontierei. Așadar, software-ului îi e greu să facă diferența între oameni dacă toți zâmbesc sau au expresii mari.

„Fotografiile cu expresii exagerate pot face mai dificilă identificarea titularului pașaportului în aeroporturi și la alte controale de frontieră sau puncte de control la frontieră”, a zis Turowska într-un interviu acordat pentru „HuffPost”.

Pentru a obține o carte de identitate, trebuie să aduci următoarele documente originale:

Actul de identitate; Certificatul de naștere; Certificatul de căsătorie, dacă ești căsătorit sau ești soț supraviețuitor; Certificatul de divorț și acordul privind minorii / hotărârea definitivă de divorț, după caz.

Dacă nu ai aceste documente, poți folosi certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile actuale.

Dacă schimbările de stare civilă au avut loc în străinătate, adu certificatele traduse și legalizate.

5. Hotărârile judecătorești privind minorii

Dacă acestea sunt din străinătate, trebuie traduse și legalizate, plus formula executorie.

Hotărârile UE sunt recunoscute automat în România, dar trebuie însoțite de certificatele prevăzute de regulamentele UE.

Dacă se schimbă domiciliul copilului sau părintelui, este nevoie de acordul celuilalt părinte sau hotărârea instanței de tutelă.

Declarația de acord poate fi dată la ghișeu sau, dacă părintele e în altă țară, la notar sau misiunea diplomatică, tradusă și legalizată.

6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul;

7. Document care dovedește adresa de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 zile). Dacă nu ești proprietar, trebuie și acordul proprietarului/găzduitorului.

Atenție! Documentele originale ți se vor returna. Se fac fotocopii la ghișeu; nu se acceptă copii legalizate. Dacă nu ai certificatul de naștere, căsătorie sau hotărârea judecătorească, poți solicita duplicatul documentului împreună cu cererea pentru cartea de identitate. Dacă nu există mențiunile necesare în registrele de stare civilă, se va elibera carte de identitate provizorie, valabilă 1 an.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor:

25–50 lei pentru unele neconformități minore;

75–150 lei pentru anumite nereguli legate de acte;

500–1000 lei pentru neconformități mai grave.

Dacă ești cetățean român în străinătate și nu ai o carte de identitate valabilă (expirată, pierdută, furată, deteriorată, sau dacă ți-ai schimbat numele sau domiciliul), poți să faci totul printr-o procură specială la un consulat românesc. Acest serviciu nu are taxe consulare.

Ce trebuie să facă solicitantul (persoana din străinătate):

Să facă o procură specială pe numele unei persoane de încredere din România, care va merge la Serviciul Public de Evidență a Populației pentru a obține cartea de identitate. Procura se autentifică doar la un consulat sau ambasadă românească din țara în care te afli. Trebuie să te programezi la consulat și să mergi personal la ghișeu, cu următoarele documente:

act de identitate românesc valabil (pașaport, titlu de călătorie sau buletin) în original + 3 copii;

5 fotografii color identice și recente (3×4 cm, cu bandă albă jos de 7 mm);

datele persoanei împuternicite (copie după cartea ei de identitate).

Dacă nu ai nici act de identitate, nici pașaport valabil, trebuie mai întâi să ceri un titlu de călătorie, care se folosește pentru autentificarea procurii.

Ce trebuie să facă persoana împuternicită în România?

Persoana care primește procura trebuie să meargă la Serviciul Public de Evidență a Populației cu:

procura autentificată de consulat + 2 fotografii (stampilate);

certificatul de naștere al solicitantului;

certificatul de căsătorie/divorț, după caz;

cartea de identitate veche, dacă nu e pierdută, furată sau distrusă;

dovada de domiciliu (declarație, contract de proprietate etc.).

Dacă solicitantul are copii minori care își schimbă domiciliul, e bine să se aducă și certificatele lor de naștere.

Minorii de peste 14 ani care nu se pot prezenta în România (studii, tratament medical etc.) pot depune cererea la ambasadă sau consulat. Cartea se eliberează doar în România. Dacă minorul are nevoie de o nouă carte de identitate (ex: vechea carte pierdută), poate folosi tot împuternicitul cu procura specială. La autentificarea procurii, minorul trebuie să fie asistat de unul dintre părinți.

Cererile se depun doar pe bază de programare, prin portalul E-Consulat: https://www.econsulat.ro/ Mai multe detalii despre documentele necesare și procedură: http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html