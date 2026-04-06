În prezent, UE impune ca orice sumă egală sau mai mare de 10.000 de euro, sau echivalentul acesteia în alte valute, să fie declarată autorităților vamale la intrarea sau ieșirea din Uniune. Această regulă se aplică atât la plecarea din România, cât și în alte state membre și include toate formele de numerar, de la bancnote și monede, până la instrumente negociabile la purtător, cecuri, bilete la ordin, mandate poștale, dar și monede sau lingouri cu conținut ridicat de aur.

Definiția numerarului la nivelul UE este detaliată și include nu doar moneda în circulație, ci și bancnotele retrase care încă pot fi schimbate la bănci, monede cu aur de cel puțin 90% și lingouri sau pepite cu aur de minimum 99,5%. Cetățenii trebuie să se informeze înainte de a călători și să respecte regulile autorităților vamale din țara de plecare, țara de tranzit și țara de destinație, pentru a evita sancțiuni.

Comisia Europeană a votat, începând din 2027, limitarea tranzacțiilor în numerar către întreprinderi la maximum 10.000 de euro, pentru a combate spălarea banilor. Aceasta înseamnă că plățile în numerar către firme nu vor mai putea depăși această sumă, iar statele membre pot stabili limite și mai mici.

Noile reguli prevăd, de asemenea, verificări suplimentare ale identității clienților pentru anumite tipuri de firme, inclusiv bănci, administratori de active, agenți imobiliari și firme de criptomonede. Pentru persoanele fizice, însă, limitele nu se aplică, astfel că tranzacțiile între două persoane fizice pot continua să se facă în numerar fără restricții.

Măsurile au stârnit critici și acuzații la adresa Uniunii Europene, mai multe voci afirmând că aceste restricții reprezintă un atac asupra numerarului și o încercare de a limita libertatea de utilizare a banilor lichizi în Europa.

Implementarea noilor reguli va începe în iulie 2027, iar băncile, firmele și autoritățile de reglementare vor avea trei ani pentru a-și actualiza sistemele. Românii trebuie să fie conștienți că atât transportul de numerar peste graniță, cât și tranzacțiile mari cu firme vor fi supuse unor reguli stricte, iar respectarea normelor va fi obligatorie pentru a evita complicațiile legale.

Autoritatea Vamală Română reamintește că persoanele care introduc sau scot din țară sume mai mari de 10.000 de euro, sau echivalentul în altă valută, trebuie să le declare în scris autorităților vamale.

Această obligație se aplică atât pentru valută, cât și pentru moneda națională, sub formă de numerar. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni contravenționale și confiscarea sumelor nedeclarate.

Prin instrumente de plată în numerar sunt incluse bancnotele și monedele aflate în circulație, dar și instrumente negociabile la purtător, precum cecurile de călătorie sau alte documente similare care pot fi transferate fără restricții.