Aderarea Bulgariei la zona euro la începutul anului 2026 a marcat un moment istoric pentru economia țării, generând optimism pe piețele financiare și un mediu de afaceri mai stabil și atractiv pentru investitori.

În prima săptămână a anului 2026, tranzacțiile la Bursa de Valori din Bulgaria au crescut cu 50% față de perioada similară a anului precedent, iar indicele SOFIX a urcat cu 18,6%, conform datelor Bloomberg. Aceasta reprezintă cea mai puternică creștere globală între indicii bursieri majori, indicând un optimism crescut al investitorilor după adoptarea euro.

Trecerea la euro a fost gestionată eficient, fără perturbări ale sistemului bancar sau financiare. Conturile, depozitele și creditele au fost convertite cu succes, iar instituțiile bancare au funcționat normal, consolidând încrederea investitorilor și stabilitatea sistemului financiar bulgar.

Datele Institutului Național de Statistică arată o scădere a incertitudinii percepute de antreprenori:

Industria: -4,8 puncte

Construcții: -3,8 puncte

Servicii: -2,9 puncte

Indicatorul climatului de afaceri a crescut semnificativ în toate sectoarele: 3,8 puncte în industrie, 7,4 puncte în servicii, 3,9 puncte în comerțul cu amănuntul și 3,4 puncte în construcții. Aceasta sugerează un mediu de afaceri mai stabil, predictibil și propice investițiilor pe termen lung.

Aderarea la euro elimină riscul valutar pentru tranzacțiile în zona euro, reduce costurile de conversie și facilitează planificarea financiară pe termen lung. Integrarea în piața financiară europeană crește vizibilitatea Bulgariei și atractivitatea pentru investițiile internaționale.

Companiile locale care colaborează cu parteneri europeni beneficiază de:

Costuri operaționale mai mici

Securitate sporită pentru proiectele pe termen lung

Acces mai facil la finanțare și capital european

Adoptarea euro reflectă evaluarea pozitivă a stabilității economice, a sectorului bancar și a finanțelor publice. Primele luni după aderare au demonstrat buna funcționare a sistemului bancar și a infrastructurii financiare, consolidând Bulgaria ca destinație sigură pentru investiții.

Aderarea Bulgariei la zona euro a adus creștere bursieră record, stabilitate financiară și încredere în mediul de afaceri. Aceste schimbări poziționează Bulgaria ca un mediu economic predictibil, sigur și atractiv pentru investitori locali și internaționali, pregătind terenul pentru dezvoltare economică sustenabilă în anii următori.