La Geneva au început noi discuții privind conflictul din Ucraina, însă întâlnirea este una strict bilaterală, desfășurată între delegațiile Statelor Unite și Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat că singura cale reală de a pune capăt războiului este o discuție directă la nivelul liderilor și a cerut din nou o întâlnire față în față cu Vladimir Putin.

În paralel, forțele ruse continuă să lanseze atacuri asupra orașelor ucrainene, vizând blocuri din Kiev, Harkov și Odesa, chiar în zorii zilei.

Zelenski a precizat că a discutat la telefon cu fostul președinte american Donald Trump despre negocierile programate la Geneva și a subliniat că acestea ar putea deschide calea pentru dialogul la nivel înalt.

Într-o postare pe rețeaua X, el a explicat că Trump sprijină ideea unei întâlniri directe cu Putin, considerând aceasta singura modalitate de a încheia conflictul în mod definitiv.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze oportunitatea de a duce discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această mișcare. Este singura modalitate de a pune capăt definitiv războiului”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

Apoi, într-un interviu pentru Fox News, liderul ucrainean a reiterat că negocierile care nu duc nicăieri fac parte din strategia Kremlinului. El a adăugat că Putin înțelege doar presiunea și puterea, motiv pentru care a ales să discute mai întâi cu americanii, jucând astfel un joc de amânare a negocierilor directe.

Volodimir Zelenski: „Putin înțelege doar când vine vorba de putere și când se pune presiune asupra lui. De aceea a ales această variantă politicoasă de a discuta cu americanii și joacă acest joc, înceracă să-l joace pe degete pe președintele Statelor Unite”. Reporter: „Credeți că Putin doar face un joc de scenă?” Volodimir Zelenski: „Da, așa cred pentru că are nevoie să amâne orice fel de negociere”.

Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pare să fi confirmat, în mod indirect, într-o discuție cu jurnaliștii ruși, că Moscova doar joacă un teatru al negocierilor. El a declarat că Rusia nu are un calendar sau un termen limită pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina și că sarcinile stabilite sunt singurele pe care le urmăresc.

Potrivit agenției de știri de stat TASS, Lavrov a spus că Rusia nu a menționat niciodată termene și că se concentrează doar pe îndeplinirea obiectivelor proprii.

Această poziție reafirmă percepția oficialilor ucraineni conform căreia Kremlinul folosește întâlnirile de la Geneva pentru a câștiga timp și pentru a evita negocierile directe cu președintele Zelenski.

Rusia „nu are un calendar sau un termen limită pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina. (…) Ne-ați auzit spunând ceva despre termene limită? (…) Nu avem termene limită, avem doar sarcini (…). Le îndeplinim”, a spus Serghei Lavrov.

Marco Rubio a reiterat poziția Statelor Unite în calitate de mediator în conflictul ruso-ucrainean. În cadrul unei conferințe de presă, el a explicat că administrația Trump continuă să crească presiunea asupra Rusiei, exemplificând prin sancțiunile suplimentare impuse companiei petroliere Rosneft la sfârșitul anului precedent, precum și prin vânzarea continuă de arme Ucrainei.

Rubio a subliniat că Statele Unite nu vând arme Rusiei și nu sancționează Ucraina, dar că sunt singura entitate care a reușit să aducă negocierile între reprezentanții celor două părți la masa discuțiilor.

„Administrația a continuat să crească presiunea asupra Moscovei. De exemplu, președintele a impus sancțiuni suplimentare la sfârșitul anului trecut asupra companiei petroliere Rosneft. Administrația continuă să vândă arme Ucrainei. Nu vindem arme Rusiei și nu sancționăm Ucraina. (…) Suntem singura țară sau singura entitate de pe planetă care a reușit să-i aducă pe negociatorii ruși și pe negociatorii ucraineni la masa negocierilor, pentru a discuta între ei”, a spus Marco Rubio.

Totodată, secretarul de stat a menționat că răbdarea președintelui Trump nu este nelimitată și că acesta manifestă o profundă frustrare pentru că războiul continuă, considerând conflictul „complet stupid și fără sens”.

Rubio a evitat să ofere previziuni despre momentul în care administrația americană ar putea modifica tactica, dar a subliniat că menținerea presiunii asupra Moscovei rămâne un element central al politicii externe a Statelor Unite în acest context.

„Nu voi face previziuni pentru dumneavoastră când se va termina sau în ce moment se va decide să nu se mai continue. Vă pot spune, și cred că l-ați auzit exprimându-se (pe Donald Trump – n.red.), că are o profundă frustrare pentru faptul că acest lucru nu s-a încheiat, deoarece el consideră că este un război complet stupid și fără sens”, a afirmat șeful diplomației americane.