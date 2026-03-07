Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că verificările efectuate în această săptămână au scos la iveală numeroase neconformități, în special în zonele destinate preparării produselor alimentare pentru consumatori. Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, inspectorii au constatat deficiențe semnificative legate de igiena spațiilor, întreținerea acestora, precum și de respectarea condițiilor de depozitare și manipulare a alimentelor.

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au suspendat temporar activitatea a 40 de operatori economici până la remedierea deficiențelor constatate în urma controalelor.

De asemenea, au fost retrase definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 260.000 de lei, iar pentru alte produse, în valoare de aproximativ 2,09 milioane de lei, a fost dispusă oprirea temporară a comercializării.

Printre principalele nereguli identificate se numără întreținerea necorespunzătoare a spațiilor destinate preparării alimentelor și a zonelor de recepție, unde au fost descoperiți pereți afectați de mucegai, murdărie și igrasie, precum și conductoare electrice neizolate sau utilaje incomplete ori deteriorate. De asemenea, materia primă era depozitată în condiții improprii procesului de producție, existând riscul afectării siguranței alimentare.

Inspectorii au mai constatat pavimente degradate, cu porțiuni lipsă, pe care se acumulaseră impurități, resturi alimentare și lichide, prestarea serviciilor în spații neautorizate și utilizarea unor echipamente și ustensile puternic uzate, cu depuneri de rugină, murdărie și reziduuri alimentare. Totodată, au fost găsite produse vegetale depreciate, cu mucegai, alimente comercializate după expirarea termenului de valabilitate și produse de origine animală, precum carne, cu starea termică modificată.