Industria auto europeană traversează o perioadă de transformare, pe fondul competiției tot mai puternice din partea producătorilor chinezi și al procesului de decarbonizare. În același timp, mediul comercial rămâne incert, inclusiv după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat ilegale majoritatea tarifelor americane, ceea ce poate influența dinamica schimburilor internaționale din sectorul auto.

Potrivit datelor oficiale, în luna ianuarie 2026 au fost înmatriculate 961.382 de autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA, respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Comparativ cu aceeași lună din 2025, scăderea a fost de 3,5%.

În Uniunea Europeană, piața auto a înregistrat o contracție anuală de 3,9%, până la 799.625 de autoturisme. Evoluția negativă a fost determinată în principal de reculul vânzărilor pe marile piețe, precum Germania, Franța și Polonia.

Datele arată că industria auto europeană intră într-o nouă fază de incertitudine, după o perioadă de revenire consemnată în a doua jumătate a anului trecut.

În România, declinul a fost mult mai accentuat. În ianuarie 2026 au fost înmatriculate 7.927 de autoturisme, față de 11.920 în ianuarie 2025, ceea ce înseamnă o scădere anuală de 33,5%.

În funcție de tipul de motorizare, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu aproximativ 26% la nivel european. În Franța, declinul a fost de 49%, iar în Germania de 30%.

Cota de piață a acestor autoturisme a coborât de la aproape o treime la puțin peste o cincime din totalul înmatriculărilor.

În schimb, mașinile electrice cu baterii, hibride plug-in și hibrid-electrice au înregistrat creșteri. Vânzările de modele electrice au avansat cu aproximativ 14%, cele plug-in cu 32%, iar cele hibride clasice cu 6%.

Împreună, aceste tipuri de motorizări au ajuns să reprezinte 69% din înmatriculările din ianuarie 2026, față de 59% în aceeași perioadă a anului trecut.

În rândul constructorilor generaliști, înmatriculările Volkswagen au scăzut cu 3,8%, cele ale Renault cu 15%, iar ale Toyota cu 13,4%.

În schimb, producătorul chinez BYD a înregistrat o creștere de 165% a înmatriculărilor în Europa. De asemenea, Stellantis a consemnat un avans de 6,7%.

În interiorul grupului Renault, marca Dacia a înregistrat o scădere de 35% a înmatriculărilor în Europa, până la 31.819 unități în luna ianuarie.