Specialiștii arată că multe probleme financiare apar în lipsa unui plan clar privind veniturile și cheltuielile. Organizarea bugetului nu înseamnă doar acoperirea costurilor necesare, ci și crearea unui spațiu pentru economii și investiții.

Metoda 50/30/20 este prezentată ca un instrument ușor de adaptat, indiferent de nivelul veniturilor, și are avantajul că oferă o viziune simplă asupra modului în care sunt distribuiți banii în fiecare lună.

Pentru început, este necesară întocmirea unui buget personal lunar cu toate sumele care ne vin în minte, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli.

Nu este obligatoriu ca cifrele să fie fixe de la început, însă este important ca toate informațiile să fie trecute și ulterior revizuite. Acest pas de inventariere ajută la înțelegerea modului în care sunt cheltuiți banii și la identificarea rapidă a zonelor unde apar dezechilibre.

Metoda presupune organizarea cheltuielilor în trei categorii principale. Prima categorie include nevoile de bază, cum ar fi locuința, utilitățile, coșul zilnic de cumpărături, transportul și alte costuri esențiale. Acestea trebuie să se încadreze în jumătate din veniturile lunare.

Dacă procentul depășește acest nivel, specialiștii arată că este un semn că ar trebui analizate cheltuielile și reduse acolo unde este posibil. În cazul în care veniturile sunt suficient de mari, o parte din suma alocată nevoilor poate deveni sursă suplimentară pentru economii.

A doua categorie include dorințele, adică acele cheltuieli care aduc confort și plăcere, dar nu sunt obligatorii. Aici intră garderoba, ieșirile în oraș și vacanțele. Dacă o vacanță nu este posibilă într-un anumit an, metoda încurajează totuși bucuriile mici, precum un bilet la teatru, o carte sau un concert. Ideea este ca aceste cheltuieli să nu depășească treizeci la sută din venituri.

Ultima categorie, cea a economiilor, reprezintă douăzeci la sută din venituri. Această parte este direcționată către fonduri pentru situații neprevăzute, rambursarea datoriilor, crearea economiilor pe termen lung sau contribuția pentru pensie.

Procentul rezervat economisirii ar trebui să crească odată cu vârsta, pornind de la cinci procente în jurul vârstei de douăzeci și cinci de ani și ajungând la peste douăzeci de procente după cincizeci de ani. Chiar și în cazul unor venituri mai mari, recomandarea este ca acest nivel să nu fie depășit.

Modelul 50/30/20 a fost popularizat în Statele Unite în anul 2005, odată cu apariția cărții „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”, scrisă de senatoarea Elizabeth Warren și fiica sa, Amelia Warren Tyagi. Metoda este considerată un ghid accesibil pentru orice persoană care dorește să își organizeze veniturile într-un mod echilibrat și sustenabil.