Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Florin Cîțu oferă o altă perspectivă asupra performanței fiscale a Guvernului, pornind de la evoluția încasărilor din TVA. El arată că inflația din septembrie și octombrie 2025 este la un nivel dublu față de aceeași perioadă a anului trecut și față de restul anului, ceea ce distorsionează percepția asupra colectării.

Potrivit acestuia, pentru o comparație corectă, indicatorul relevant este ponderea TVA în PIB. „Acolo vedem adevărul: creșterea TVA a adus venituri suplimentare de doar 0,1% din PIB. Doar atât.”

Cîțu susține că efectul limitat al creșterii taxei este unul previzibil: „Și este normal să vedem asta. Creșterile de taxe dau un mic plus pe termen foarte scurt, dar costurile pe termen mediu și lung sunt mereu mult mai mari.”

Fostul premier susține că autoritățile promovează o imagine distorsionată atunci când vorbesc despre încasări mai mari la buget. El afirmă că ceea ce „nu spune propaganda oficială” este faptul că veniturile suplimentare obținute la stat înseamnă automat mai mulți bani luați din buzunarele oamenilor, în special ale celor cu venituri mici.

Cîțu invocă inclusiv estimări ale Băncii Naționale: „Potrivit BNR, fără creșterea taxelor inflația ar fi fost ~6%, nu 10%.”

El continuă cu efectele economice: „Taxe mai mari = competitivitate mai mică. Taxe mai mari = creștere economică mai slabă.”

Fostul premier critică vehement modul în care Guvernul prezintă majorarea încasărilor ca pe un succes fiscal. El spune că românii sunt cei care plătesc prețul prin scumpiri, salarii care își pierd puterea de cumpărare și o economie aflată sub presiune.

„E trist să vezi cu cât entuziasm marchează Guvernul acești ‘bani în plus la buget’, când nota de plată o achită românii prin scumpiri, salarii erodate și o economie tot mai fragilă. E trist. Și cinic.” – afirmă Cîțu.

În finalul mesajului, Florin Cîțu sugerează că încasările nete pot fi influențate artificial, prin controlul politic al rambursărilor către companii.

„P.S. Încasările nete din TVA sunt influențate și de o altă ‘finețe’: controlul politic asupra rambursărilor. Dacă nu ești pe lista ‘bunilor prieteni’, ghinion.”

Această afirmație ridică semne de întrebare privind practici administrative care ar putea distorsiona datele fiscale oficiale sau afecta mediul de afaceri.