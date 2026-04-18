Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a anunțat că instituția mizează pe o rată medie a inflației de aproximativ 4,6–4,7% în 2026, nivel care se încadrează în coridorul de țintire stabilit.

După un început de an 2025 caracterizat de presiuni inflaționiste generate în special de scumpirile din energie, evoluțiile recente indică o temperare a creșterii prețurilor și o revenire la parametri mai stabili.

Această stabilizare este considerată esențială pentru menținerea echilibrului macroeconomic și pentru consolidarea încrederii în politicile monetare.

Pe lângă evoluția inflației, datele indică și o dinamică pozitivă a economiei. Ritmul de creștere este estimat la aproximativ 3% în 2026, cu perspective de accelerare spre 4% pe termen mediu.

Această evoluție sugerează o revenire treptată după perioadele de volatilitate, în condițiile în care consumul și investițiile încep să își revină, iar mediul economic devine mai predictibil.

Stabilitatea prețurilor contribuie direct la acest proces, reducând presiunile asupra costurilor și oferind un cadru mai favorabil pentru dezvoltare.

Autoritățile din Republica Moldova pregătesc lansarea unui nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional, însă fără componentă de finanțare.

Scopul acestui acord este susținerea reformelor structurale și întărirea stabilității economice, prin monitorizarea politicilor fiscale și monetare.

Un astfel de program este considerat un semnal pozitiv pentru investitori, indicând angajamentul autorităților pentru disciplină economică și reforme.

Potrivit Banca Națională a Moldovei, combinația dintre politici monetare prudente și măsuri fiscale echilibrate contribuie la menținerea stabilității economice.

Acest context favorabil sprijină încrederea investitorilor și reduce riscurile asociate volatilității externe, într-un mediu regional marcat de incertitudini.

La nivel european, datele publicate de Eurostat arată o creștere a inflației anuale până la 2,8% în martie, de la 2,1% în februarie.

În acest context, România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu aproximativ 9%.

La polul opus, țări precum Danemarca au raportat o inflație de circa 1%, în timp ce Cehia, Cipru și Suedia au înregistrat valori în jur de 1,5%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației în România a ajuns la aproximativ 9,9% în martie 2026.

Scumpirile au fost alimentate în principal de creșterea prețurilor la servicii, dar și de majorările la produsele nealimentare și alimentare.

„Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%”, se arată într-un comunicat al INS.

Banca Națională a României estimează că inflația va rămâne sub presiune în perioada următoare, inclusiv din cauza scumpirilor la energie și combustibili.

Evoluțiile de pe piețele internaționale, influențate de conflictele geopolitice, continuă să afecteze costurile și să alimenteze volatilitatea prețurilor.