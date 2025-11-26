Inflația s-a stabilizat anul acesta la 10%, în timp ce dobânda BNR este de 6,5%, iar dobânda medie la depozitele bancare ale populației se situează între 4,5 și 5%. Această diferență a condus la pierderi semnificative pentru deponenți, care au pierdut între 5 și 5,5 puncte procentuale doar din cauza trecerii timpului.

Luând în considerare inflația reală pe bunurile și serviciile de bază, care poate ajunge la 20% sau chiar mai mult, economiile românilor s-au diluat cu până la 15 puncte procentuale. Astfel, dacă anul trecut un om avea în bancă 1000 de lei, valoarea reală a acestora a scăzut acum la aproximativ 850 de lei.

În același timp, băncile realizează profituri foarte mari din împrumuturile acordate statului la dobânzi de 9% sau companiilor și consumatorilor la dobânzi de 12%. Această situație a determinat retrageri substanțiale ale depozitelor din bănci, tendință care se poate accentua în perioada iernii, pe fondul exploziei costului utilităților.

Europarlamentarul semnalează că Guvernul deține o „bombă cu ceas” prin reducerea salariilor cu 10%, care ar putea amplifica presiunea asupra populației. În plus, statul încasează impozite și contribuții sociale pe veniturile din dobânzi, ceea ce în practică înseamnă că percepe impozite pe pierderea reală a deponenților, nu pe venituri reale. Această practică este considerată neconstituțională, însă, conform observațiilor sale, guvernul actual nu respectă această prevedere.

„Iată încă un motiv pentru care oamenii au retras depozite substanțiale din bănci, iar iarna și explozia costului utilităților îi va obliga la retrageri și mai mari.

Guvernul are în mână o bombă cu ceas, pe care o va amorsa prin reducerea salariilor cu 10%. PS Poate e bine să ne reamintim că statul încasează impozite și CASS pe veniturile din dobânzi. Dacă deponentul are în cont 1000 de lei în valoare nominală, dar cu o valoare reală de doar 850 de lei în raport de noiembrie 2024, înseamnă că statul încasează impozit pe pierdere, iar nu impozit pe venit. Evident, este anti-constituțional, dar cine din guvernul Bolojan se mai împiedică azi de Constituție?”, a conchis Europarlamentarul AUR.

