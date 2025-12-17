Analiza realizată de Institutul Național de Statistică asupra cifrei de afaceri din industrie indică o creștere modestă, dar constantă, la nivel agregat, în intervalul ianuarie–octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Datele includ atât activitatea de pe piața internă, cât și pe cea externă, oferind o imagine de ansamblu asupra performanței sectorului industrial.

Potrivit INS, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în primele zece luni ale anului. Această evoluție a fost susținută în principal de două segmente importante, respectiv industria extractivă și industria prelucrătoare, care au avut contribuții pozitive diferite ca intensitate.

În prezentarea oficială a instituției, este subliniat faptul că:

„Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024, pe ansamblu, cu 3,2% datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+12,6%) şi în industria prelucrătoare (+2,9%)”.

La nivelul marilor grupe industriale, datele statistice arată o distribuție neuniformă a creșterilor. Industria bunurilor de folosință îndelungată a raportat un avans de 9,7%, urmată de industria bunurilor de uz curent, cu o creștere de 4,1%.

De asemenea, industria bunurilor de capital a crescut cu 3,9%, iar industria bunurilor intermediare a înregistrat un plus de 3,1%. În contrast cu aceste evoluții, industria energetică a consemnat o scădere de 5,8% în perioada analizată.

Compararea cifrei de afaceri din industrie din luna octombrie 2025 cu cea din septembrie evidențiază o creștere limitată, dar pozitivă, la nivel general. Datele INS arată că avansul lunar a fost susținut în principal de industria prelucrătoare, în timp ce alte segmente au înregistrat scăderi.

Astfel, în termeni nominali, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 0,4% în octombrie 2025 față de luna precedentă. Această evoluție a fost determinată de majorarea de 0,6% consemnată în industria prelucrătoare. În același timp, industria extractivă a raportat un recul semnificativ, de 4,7%.

Pe marile grupe industriale, dinamica lunară a fost diferită de la un sector la altul. Industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat o creștere de 7,3%, cea mai ridicată dintre grupele analizate. Industria bunurilor de capital a crescut cu 1,5%, iar industria bunurilor intermediare și industria bunurilor de uz curent au raportat fiecare un avans de 0,4%.

În schimb, industria energetică a avut o evoluție negativă accentuată, cu o scădere de 11,2% în octombrie 2025 comparativ cu septembrie, contribuind la temperarea rezultatului general.

Raportarea cifrei de afaceri din industrie din luna octombrie 2025 la nivelul aceleiași luni din anul anterior arată o creștere moderată, susținută în principal de industria prelucrătoare. Datele INS indică o evoluție pozitivă la nivel agregat, dar cu scăderi notabile în anumite sectoare.

Conform statisticilor oficiale, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 1,6% în termeni nominali, în octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024. Această evoluție a fost determinată de majorarea de 1,9% înregistrată de industria prelucrătoare, în timp ce industria extractivă a consemnat o scădere de 5,4%.

La nivelul marilor grupe industriale, industria bunurilor de capital a raportat o creștere de 3,8%, urmată de industria bunurilor de uz curent, cu un plus de 2,9%, și de industria bunurilor intermediare, care a avansat cu 1,3%. În același timp, industria energetică a scăzut cu 9,7%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat o diminuare de 1,3%.

Pe lângă evoluția cifrei de afaceri, Institutul Național de Statistică a publicat și datele privind comenzile noi din industria prelucrătoare, care oferă indicii despre perspectivele pe termen scurt ale sectorului. În primele zece luni ale anului 2025, aceste comenzi au crescut într-un ritm mai rapid decât cifra de afaceri.

Potrivit INS, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total, incluzând atât piața internă, cât și cea externă, au crescut cu 4,7% în termeni nominali față de perioada similară din 2024. Această evoluție a fost susținută de creșteri în toate marile grupe de bunuri.

În comunicarea oficială, INS precizează că:

„Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2024 cu 4,7% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (+7,7%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+6,1%), industria bunurilor intermediare (+4,6%) şi industria bunurilor de capital (+4,3%)”.

Analiza comenzilor noi din industria prelucrătoare pentru luna octombrie 2025, comparativ cu septembrie, indică o creștere semnificativă la nivel general. În termeni nominali, comenzile noi au crescut cu 4,8%, avansul fiind susținut în special de industria bunurilor de folosință îndelungată, care a raportat o majorare de 10,1%.

În aceeași perioadă, industria bunurilor de capital a crescut cu 6,4%, iar industria bunurilor intermediare a înregistrat un plus de 2,4%. Singura scădere a fost consemnată în industria bunurilor de uz curent, care a raportat un recul de 2%.

Comparativ cu luna octombrie 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 1,9% în termeni nominali. Această evoluție a fost determinată de creșterile înregistrate în industria bunurilor de uz curent, cu un plus de 6,4%, și în industria bunurilor de capital, care a avansat cu 6,1%.

În același timp, datele INS arată scăderi importante în alte segmente, respectiv în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde comenzile au scăzut cu 14,9%, și în industria bunurilor intermediare, care a înregistrat un recul de 5,0%.