Asociația CFA România anunță că Indicatorul de Încredere Macroeconomică a scăzut cu 7,3 puncte în luna octombrie. Ambele componente au înregistrat diminuări importante.

Componenta de anticipații a coborât cu 7,8 puncte, ajungând la valoarea de 29,2, iar componenta care măsoară percepția asupra condițiilor curente a scăzut cu 6,3 puncte, până la 32,3. Aceste date conturează o percepție mai pesimistă în rândul profesioniștilor în investiții.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, până în noiembrie 2026, a scăzut la 6,26%, un nivel inferior celui raportat în luna anterioară. Asociația arată că 75% dintre respondenți estimează o diminuare a inflației în perioada următoare.

Este pentru prima dată în actualul episod inflaționist când anticipațiile privind inflația se reduc față de exercițiul precedent.

Aproximativ 83% dintre participanții la sondaj anticipează deprecierea leului în următoarele 12 luni. Pentru un orizont de șase luni, cursul mediu anticipat este de 5,1410 lei pentru un euro, iar pentru 12 luni prognoza medie ajunge la 5,2045 lei pentru un euro.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 au fost revizuite în scădere și se plasează la o valoare medie de 0,6%. Pentru anul 2026, economia este estimată să crească sub 1%. Respondenții anticipează și o majorare a datoriei publice, care ar urma să ajungă la 62% din PIB în intervalul de 12 luni analizat.

Deficitul bugetar prognozat pentru anul 2025 are o valoare medie de 8,3% din PIB, iar pentru 2026 estimarea este de 7%. Asociația subliniază că politica fiscală continuă să fie principalul risc pentru inflație și stabilitatea financiară.

În ceea ce privește prețurile locuințelor, 54% dintre participanții la sondaj anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. Totodată, 67% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, în timp ce 33% le consideră corect evaluate. Aceste opinii reflectă prudența tot mai vizibilă în ceea ce privește evoluția pieței imobiliare în marile orașe.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, spune că evoluția negativă a indicatorului este în concordanță cu dinamica economiei. El afirmă că anticipațiile inflației s-au redus pentru prima dată în această perioadă și că ritmul lent al reducerii deficitului bugetar rămâne un punct sensibil.

Codirlașu subliniază că politica fiscală continuă să fie un factor determinant pentru riscurile economice și financiare din perioada următoare.