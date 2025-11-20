Adrian Câciu a transmis că analiza cifrelor privind ponderea cheltuielilor de personal în PIB arată clar că ajustările sunt deja în desfășurare. El a spus că, potrivit acestor date, România se îndreaptă către un nivel de 7,8 la sută din PIB în anul 2027, cu mult sub media Uniunii Europene.

Economistul a indicat că media europeană este de 10,2 la sută din PIB, ceea ce arată că România se situează cu douăzeci și patru la sută sub acest nivel în perspectivă.

Câciu a afirmat că singurul an în care România a depășit ușor media Uniunii Europene la cheltuielile de personal a fost anul 2020. El a precizat că în acel an România a avut o pondere de 10,4 la sută din PIB, comparativ cu 10,2 la sută în UE.

Economistul a spus că evoluțiile ulterioare contrazic ideea unui nivel excesiv al cheltuielilor de personal și că, în anul 2024, România ar fi ajuns la un nivel similar cu cel din anul 2021.

Adrian Câciu a explicat că datele se bazează pe ipoteze incluse în planurile fiscale și în pachetele de măsuri deja adoptate. Printre aceste măsuri se regăsesc planul fiscal structural pe termen mediu aprobat de Comisia Europeană, pachetul unu și pachetul doi de măsuri trecute de Parlament, precum și neindexarea salariilor în anii 2026 și 2027.

Câciu spune că aceste elemente sunt suficiente pentru a duce ponderea cheltuielilor de personal la nivelul prevăzut pentru anul 2031, chiar înainte de termen.

Adrian Câciu a afirmat că inflația de zece la sută are deja efecte asupra veniturilor salariale, reducând puterea de cumpărare a angajaților. El a transmis că lucrătorii din sectorul public nu ar trebui considerați responsabili pentru dezechilibrele bugetare.

Economistul a menționat că militarii, polițiștii, medicii, profesorii, asistenții medicali și lucrătorii din asistența socială îndeplinesc funcții esențiale și nu pot fi tratați ca o categorie asupra căreia ar trebui concentrate măsuri de reducere a cheltuielilor.

El a transmis că eventualele ajustări suplimentare se pot realiza „înțelept”, prin procese care au loc în mod natural, cum ar fi ieșirile la pensie. De asemenea, Câciu a menționat reorganizările și comasările de instituții ca instrumente care pot contribui la reducerea treptată a cheltuielilor, fără tăieri directe ale veniturilor angajaților din sectorul public.