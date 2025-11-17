Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a lansat un nou atac la adresa Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, după ce instituția nu a onorat promisiunea privind plata stimulentelor financiare pentru familiile cu nou-născuți și pentru persoanele cu dizabilități. Subiectul i-a fost semnalat de o jurnalistă România TV, care a precizat că DGASMB anunțase public, în urmă cu două săptămâni, că banii vor fi achitați la jumătatea lunii. Întârzierea persistă, iar beneficiarii nu au primit nici acum fondurile.

Băluță a criticat modul în care administrația locală tratează persoanele vulnerabile și a subliniat că insuficiența financiară și birocrația îi pun pe oameni în situații dificile. El a vorbit despre lipsa de respect față de seniori, față de persoanele cu dizabilități, dar și față de familiile tinere care depind de aceste stimulente.

„Este rușinos modul în care statul român, fie că vorbim de primărie, fie că vorbim de alte instituții ale statului, tratează, mai ales în aceste situații, seniorii și oamenii cu probleme și inclusiv tinerii. O națiune nu are cum să se respecte dacă nu-și respectă seniorii. Pentru că ei au construit orașul ăsta împreună cu familiile lor. Munca lor este cea care ne-a adus aici”, a comentat Daniel Băluță.

Candidatul a continuat, arătând că situația actuală nu poate fi tolerată: „Iar astăzi, când ei sunt în nevoie, să procedăm în această modalitate de rușine…”. În opinia sa, primăria trebuie să își îndeplinească obligațiile fără întârzieri, iar oamenii nu ar trebui să depindă de anunțuri contradictorii sau promisiuni neîndeplinite.

În fața acestei situații, Băluță a oferit o garanție fermă pentru beneficiarii acestor stimulente. El susține că, dacă va fi ales primar general, va prioritiza plata tuturor sumelor restante.

„Garanția pe care o dau bucureștenilor, garanția pe care o dau oamenilor aflați în nevoie, și asta o spun în primul rând în calitate de medic, am făcut un jurământ, este aceea că în regim de urgență, în maximum două luni de zile, nu numai banii pe care ar fi trebuit să-i primească pe luna aceasta, dar toți banii datorați de către Primăria Capitalei vor primi la zi”, a declarat Daniel Băluță.

El a explicat că privește această temă nu doar din perspectiva unui candidat, ci și dintr-o perspectivă personală, amintind de situația pensionarilor din familiile fiecărui bucureștean.

„Este o urgență pentru mine, așa am fost educat. Întotdeauna în situațiile astea mă gândesc la părinții mei, care și sunt pensionari, mă gândesc la veniturile lor. Este normal, așa cum am grijă de părinții mei, trebuie să am grijă și de oamenii în nevoie din acest oraș”, a adăugat candidatul PSD.

Daniel Băluță a fost întrebat ce priorități ar trebui incluse în bugetul României pentru anul 2025, din punct de vedere politic, iar răspunsul său a vizat atât necesitățile Capitalei, cât și probleme cu impact asupra întregii societăți. Edilul Sectorului 4 consideră că protecția socială trebuie să primească resurse suficiente pentru a susține categoriile vulnerabile, mai ales într-un context tensionat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În opinia sa, anumite măsuri sunt esențiale pentru stabilitatea oamenilor.

„Cel mai important, sa existe alocari pentru PMB pentru a-si plati datoriile. Pensiile ar trebui marite si salariul minim. Sunt convins ca lucrurile acestea vor exista, pentru ca viata romanilor a devenit insuportabila. In plus, votul anulat a crescut tensiunea sociala in Romania. Asa ca aceste masuri devin obligatorii pentru societatea romaneasca, altfel nu vad bine acest drum”, a declarat Daniel Băluță.

El a adăugat că intrarea sa în cursa pentru Primăria Capitalei are ca scop abordarea reală a problemelor oamenilor și nu reprezintă un mijloc de promovare personală:

„Candidez pentru a patrunde profund in problemele bucurestenilor, nu folosesc candidatura ca pe o trambulina”.

Băluță susține că direcțiile majore pe care PSD ar trebui să se concentreze sunt legate de sprijinirea vârstnicilor și a familiilor tinere.